Marco Mengoni annuncia il tour negli stadi per il 2025: si parte dal Maradona a Napoli, tutte le date Marco Mengoni al TG1 ha annunciato il prossimo tour negli Stadi in programma per il 2025: si partirà dal 26 giugno allo stadio Maradona di Napoli. “Sono molto contento, non vedo l’ora”, il commento del cantautore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

157 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Mengoni ospite del TG1 delle 20 di questa sera, domenica 28 gennaio 2024, ha parlato della sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttore e ha annunciato il suo prossimo tour che partirà il 26 giugno 2025 dallo Stadio Maradona di Napoli.

L'annuncio del tour nel 2025 negli stadi

Al TG1 Marco Mengoni ha annunciato il suo prossimo tour negli stadi che inizierà nel giugno 2025. Alla vigilia della sua prima volta come co-conduttore di Sanremo, il giovane cantante ha dichiarato: "Ripartiamo in tour, sono molto contento di ripartire da Napoli. Ancora non ho fatto lo Stadio Maradona, non vedo l'ora. Chiuderò il 24 luglio in Sicilia. Non vedo l'ora". Prima di poter risalire sui palchi, Mengoni dovrà vivere l'esperienza alla kermesse accanto ad Amadeus, in vesti nuove. "Mi cimento alla conduzione, sarà un esame. Sto studiando, poi Sanremo è imprevedibile, si ama anche per questo" ha commentato al telegiornale.

‘Marco Negli Stadi 2025': tutte le date del tour

Marco Mengoni ha annunciato le date del nuovo tour in arrivo nel 2025. Sarà un tour nei grandi stadi italiani, partendo il 26 giugno dallo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, per poi proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara) e il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico). Farà tappa il 13 luglio a Milano (Stadio San Siro), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola) e, infine, si concluderà il 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo). Il cantautore racconterà 15 anni di carriera ricchi di riconoscimenti, vittorie, grandi platee ed empatia con il suo pubblico, sia italiano che europeo. L'elenco di tutte le date:

Leggi anche Marco Mengoni chiude il 2023 con 100 milioni di visualizzazioni raggiunte su Youtube da Due Vite

26 giugno 2025 – Napoli @Stadio Diego Armando Maradona

@Stadio Diego Armando Maradona 2 luglio 2025 – Roma @Stadio Olimpico

@Stadio Olimpico 5 luglio 2025 – Bologna @Stadio dall’Ara

@Stadio dall’Ara 9 luglio 2025 – Torino @Stadio Olimpico

@Stadio Olimpico 13 luglio 2025 – Milano @Stadio San Siro

@Stadio San Siro 17 luglio 2025 – Padova @Stadio Euganeo

@Stadio Euganeo 20 luglio 2025 – Bari @Stadio San Nicola

@Stadio San Nicola 24 luglio 2025 – Messina @Stadio San Filippo

La vendita ufficiale per i biglietti partirà venerdì 2 febbraio 2024 dalle ore 11, su TicketOne.it.