Emmy Awards 2024, i look: da Sabrina Impacciatore a Monica Bellucci, le italiane conquistano il red carpet Tornano gli Oscar della televisione a Los Angeles. La serata ha visto un trionfo di “The Bear” ma in quanto a look sul tappeto rosso vincono le italiane. Tutti gli outfit dell’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Da sinistra: Simona Tabasco in Marni, Monica Bellucci in Saint Laurent e Sabrina Impacciatore in The Attico

Rimandato a causa dello sciopero di Hollywood, il red carpet dei Emmy Awards torna a brillare. Ieri sera il Peacock Theater di Los Angeles si è illuminato per ospitare la 75ª edizione degli Oscar della televisione; parata di star per uno degli eventi più attesi dello show business, che ha visto tra le nomination anche due italiane: Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, candidate nella categoria di Migliore attrice non protagonista in una serie drammatica per The White Lotus di Mike White. Ad alzare la statuetta però è stata la collega Jennifer Coolidge, anche lei parte della serie. Trionfo di The Bear che, oltre ad aggiudicarsi il titolo di miglior serie comica, premia anche i suoi attori protagonisti e non (rispettivamente Jeremy Allen White e Ebon Moss-Bachrach) che vincono nella categoria. Il prodotto di Christopher Storer conquista il primo posto anche tra le attrici non protagoniste, con una statuetta a Ayo Edebiri.

Le italiane sul red carpet degli Emmy Awards 2024

Forte presenza italiana sul tappeto rosso di quest'anno. Ad accompagnare Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco anche un'altra star di The White Lotus, Beatrice Grannò. Le giovani attrici stanno vivendo il loro sogno americano e, dopo essere state chiamate da Kim Kardashian per la campagna di San Valentino del suo brand di shapewear Skims ora si preparano a nuovi progetti oltre oceano. Per la serata di ieri, le star italiane hanno sfoggiato look eleganti e sofisticati.

Sabrina Impacciatore in The Attico

Sabrina Impacciatore ha indossato un sensuale abito nero con strascico firmato The Attico, impreziosito da micro cristalli all-over, un vestito caratterizzato da diversi cut-out sui fianchi e sul petto che ha avuto una storia travagliata. L'attrice, infatti, ha raccontato sul suo profilo Instagram il backstage della sua preparazione agli Emmy Awards: dopo 26 ore di volo per raggiungere Los Angeles l'italiana cinquantacinquenne ha potuto provare il suo outfit solo una volta arrivata, scoprendo che andava sistemato. Tutto bene quel che finisce bene, Impacciatore ha ringraziato il sarto che le è corso in aiuto all'ultimo momento e ha sfilato sul red carpet con nonchalance.

Simona Tabasco in Marni

A differenza della collega, che ha optato per il total black, Simona Tabasco sceglie un look multi color e tridimensionale di Marni: il vestito, realizzato con delle applicazioni di tessuto a stampa floreale, era caratterizzato da una gonna ampia su un corpetto aderente; mentre Beatrice Grannò sceglie un mix e indossa una creazione Giorgio Armani, un lungo abito nero lungo e dritto, arricchito da degli inserti floreali rossi sul décolleté.

Beatrice Grannò in Giorgio Armani

A chiudere la parata di italiane a Los Angeles Monica Bellucci, che ormai fa coppia fissa con il regista Tim Burton, la coppia si è presentata vestita abbinata con un completo nero Saint Laurent, camicia nera per lui, bianca per lei, che aggiunge un tocco di femminilità con una lunga gonna a sirena.

Monica Bellucci e Tim Burton in Saint Laurent

Gli outfit degli ospiti

Jeremy Allen White, dopo aver conquistato il titolo di Best Actor in a Comedy Series ai Critics Choice Awards, si aggiudica il premio anche agli Emmy, e lo ritira i giacca bianca e papillon firmato Giorgio Armani. L'ennesimo successo per l'attore che ha sedotto i fan nell'ultima campagna di Calvin Klein.

Scelgono Dior Haute Couter invece, Elizabeth Debicki e Jenna Ortega che indossano rispettivamente un long dress in velluto color porpora e un abito dai toni pastello e delle applicazioni floreali tridimensionali caratterizzato dalle classiche linee della storica Maison francese.

Jenna Ortega in Dior Couture

Suki Waterhouse sfoggia il pancione in un abito firmato Valentino Couture, gonna ampia e lunga, schiena e fianchi scoperti, mentre Camilla Morrone sceglie lo stesso colore ma in Atelier Versace. Jessica Chastain indossa un vestito verde fluo scollato e dal taglio svasato, tempestato di pailletes e caratterizzato da frange in lurex. Look sparkling anche per Selena Gomez che opta per un abito aderente e dalle trasparenze di Oscar de la Renta.

Suki Waterhouse in Valentino Couture