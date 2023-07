Beatrice Grannò protagonista di un film in USA, la carriera in ascesa da DOC a The White Lotus Beatrice Grannò è la protagonista di un nuovo film americano che uscirà non prima del 2024. L’attrice che ha preso parte anche alla seconda stagione di The White Lotus, sarà nuovamente sul set di DOC – Nelle tue mani, la fiction di Rai1 che l’ha portata al successo in Italia.

A cura di Ilaria Costabile

È un periodo particolarmente florido per alcuni giovanissimi nomi del cinema italiano che, infatti, sono riusciti ben presto a mettere piede in alcune produzioni americane. Una di queste promettenti attrici è Beatrice Grannò, che dal ruolo in DOC – Nelle tue mani è arrivata ad ottenere la parte principale in un film, di cui sono adesso terminate le riprese a Madrid, in cui recita accanto all'attore Henry Golding, visto di recente in "Persuasione" accanto a Dakota Johnson.

La nuova avventura in America

Il film racconta la storia di un uomo, interpretato proprio da Golding, distrutto per la scomparsa prematura della sua fidanzata, morta in un incidente sei mesi prima, che decide di partecipare ad una sperimentazione attraverso la quale potrà costruirsi una vita con la donna che ha amato, servendosi dei cosiddetti sogni lucidi. Ad interpretare la ragazza sarà, per l'appunto, Beatrice Grannò, al suo primo ruolo da protagonista in un film americano, che arriverà in Italia non prima del prossimo anno. Non si tratta della prima esperienza per l'attrice romana che, infatti, ha preso parte alla seconda stagione di The White Lotus, accanto a Simona Tabasco e Sabrina Impacciatore, che hanno conquistato anche una nomination agli Emmy 2023, confermando il fatto che la serie sia una delle migliori finora presenti sul mercato audiovisivo.

Da Zero a DOC il successo in Italia

D'altronde con Simona Tabasco, Grannò ha condiviso anche un altro set che in Italia ha riscosso un grande successo, ovvero quello di DOC-Nelle tue mani, in cui ha interpretato la figlia di Luca Argentero e Sara Lazzaro. Il suo personaggio è diventato sempre più importante, soprattutto nella seconda stagione. Ma, ancor prima che presenziare nella fiction di Rai1 che, d'altra parte, avrà anche una sua trasposizione americana, era tra le protagoniste della serie Netflix, Zero, ispirata al romanzo "Non ho mai avuto la mia età" di Antonio Dikele Distefano.