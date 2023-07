Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco nominate agli Emmy 2023 per The White Lotus Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco sono state nominate agli Emmy Awards 2023, i premi più importanti della televisione americana, per le loro interpretazioni in The White Lotus.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i candidati agli Emmy Awards 2023, i premi più importanti della televisione americana, figurano anche molti italiani, spiccano infatti i nomi di Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco che sono state nominate per la loro interpretazione in The White Lotus, la seconda stagione della serie diretta da Mike White che è stata girata in Sicilia e che le ha viste vestire i panni di Valentina e Lucia. Le due attrici concorreranno per il titolo di miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Le candidature agli Emmy 2023

Le nomination degli Emmy 2023 sono state rese note nel pomeriggio di mercoledì 12 luglio dall'attrice Yvette Nicole Brown e dal presidente della Television Academy Frank Scherma, durante una lunga diretta da Los Angeles. In questa occasione, The White Lotus, che concorre tra le serie drammatiche, diversamente dallo scorso anno in cui era stata inserita tra le mini serie, ha conquistato un totale di 23 candidature, confermandosi come una delle serie più apprezzate dalla critica e dal pubblico. La seconda stagione, infatti, pare abbia avuto più successo della prima, che anche aveva vinto lo scorso anno ben dieci premi, e in questo secondo capitolo l'Italia è stata protagonista, con alcuni episodi girate in Sicilia, a Taormina, e che abbiamo potuto vedere tramite Sky e NOW.

I ruoli di Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco

Sabrina Impacciatore, che è stata chiamata anche da Jimmy Fallon per una esilarante intervista, ha interpretato nella serie il ruolo di Valentina, la manager dell'hotel, agli occhi di tutti integerrima, ma in realtà porta con sé un segreto di cui, non appena riesce a liberarsi, la renderà molto più fragile di quanto si pensi. Simona Tabasco, invece, è Lucia, una escort che è in cerca di clienti benestanti a cui spillare soldi. Due ruoli, quindi, che hanno conquistato il pubblico americano e per il quale si sono meritate la nomination agli Emmy. Per scoprire chi si sarà aggiudicato il premio, però, tocca aspettare il 18 settembre, quando ci sarà la premiazione.