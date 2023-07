Simona Tabasco lascia il cast di Doc 3: “Dopo The White Lotus, troppi impegni” Dopo il successo internazionale della serie Sky The White Lotus, che le è valsa anche una nomination agli Emmy insieme a Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco ammette di aver rinunciato a Doc 3, la fortunata fiction Rai con Luca Argentero: “Troppi impegni, non sono riuscita a ritagliarmi uno spazio per la fiction”.

A cura di Redazione Spettacolo

Simona Tabasco, reduce dal successo internazionale della serie Sky dal titolo The White Lotus, che le è valsa anche una nomination agli Emmy insieme a Sabrina Impacciatore, ospite al Festival di Giffoni ha confessato di aver dovuto rinunciare al personaggio di Elisa Russo in Doc 3, la fortunata fiction Rai con Luca Argentero. Non farà parte del cast della terza stagione per motivi legati alla gestione dei tanti impegni che l'hanno portata in giro per il mondo: "È stato un anno abbastanza ricco e non sono riuscita a ritagliarmi uno spazio per la fiction. Non ce l’ho fatta ad incastrare gli impegni”. E allora, comprensibilmente, riuscirebbe a incastrare un impegno enorme come il Festival di Sanremo 2024, qualora gli si presentasse la possibilità di una co conduzione al fianco di Amadeus? ”Non è lontano dai miei pensieri, sarebbe interessante come sfida”.

“La mia nomination agli Emmy? Grande riconoscimento inaspettato, non pensavo di raggiungere un risultato del genere, sto vivendo questo momento con sorpresa e leggerezza”, è visibilmente emozionata Simona Tabasco durante l'incontro con i ragazzi del festival,“volevo fare tutt’altro nella vita. Venire qui al Festival da ragazza mi ha stravolto la vita. Il mondo della recitazione poteva essere una realtà per me. Prima ero affascinata dal cinema e dalla tv, ma non pensavo potesse essere la mia vita. Giffoni ha realizzato i miei sogni”.

Sullo star system di Hollywood non si espone ma dichiara “Hollywood è inclusiva per le varie figure che contempla il mondo del cinema, almeno con me lo è stata”. Sulla situazione del Centro Sperimentale, come ex allieva dichiara “penso che ognuno debba essere padrone della casa che abita. Gli studenti sono i custodi di quel posto, e a loro deve essere data la responsabilità di decidere”. Simona Tabasco conclude citando i suoi attori preferiti e menziona Carey Mulligan e Tom Hardy: “Vorrei essere la versione femminile di Tom Hardy, adoro le sue scelte cinematografiche” conclude.