The White Lotus 2: Sabrina Impacciatore, Simona Tabasco e Beatrice Grannò nel cast Sabrina Impacciatore, Beatrice Grannò e Simona Tabasco saranno nel cast della seconda stagione di “The White Lotus” la serie HBO lanciata su Sky e Now che si sta girando in Sicilia.

A cura di Ilaria Costabile

Tra i nuovi titoli della serialità americana arrivati anche in Italia tramite l'intermediazione di Sky, c'è The White Lotus, serie targata HBO che ha già riscontrato un certo successo tra pubblico e critica, e che dopo la prima stagione già sta realizzando anche la seconda, prossimamente trasmessa sulla piattaforma. Se l'ambientazione della prima stagione era alle Hawaii, per il secondo capitolo si punta all'Italia, precisamente in Sicilia, e stando a quanto riportato da Vanity Fair ci saranno anche tre attrici italiane a far parte del cast: si tratta di Sabrina Impacciatore, Beatrice Grannò e Simona Tabasco.

La seconda stagione sarà in Sicilia

Se l'obiettivo della serie è quello di raccontare i capricci e le nevrosi degli ospiti di un resort di lusso, non poteva essere scelta una location migliore del Four Seasons Hotel – San Domenico Palace di Taormina, che sta accogliendo già le riprese di questa seconda stagione. Sul set, quindi, ci sono anche tre attrici nostrane: Sabrina Impacciatore, che interpreta il ruolo della direttrice dell'hotel e poi Beatrice Grannò e Simona Tabasco che, dopo aver affrontato insieme l'avventura di Doc-Nelle tue mani, ora dovranno misurarsi con un nuovo set, dove lavoreranno fianco a fianco a noti attori americani, già comparsi nel primo capitolo, come Jennifer Coolidge, F. Murray Abraham, Tom Hollander e altri.

Non si tratta di un vero e proprio sequel di The White Lotus, ma sarà un capitolo a parte, in cui la satira pungente sull'alta società americana, ricca e svogliata, diventa l'occasione per raccontare una vacanza a cinque stelle, dove ogni minimo e flebile intoppo può diventare fonte di stress per degli ospiti esigenti, viziati e nient'affatto alla mano, descritti dalla bravura di Mark Kamine. Vedremo, quindi, le tre attrici destreggiarsi con un modo di lavorare diverso da quello italiano e che darà loro modo di affermarsi ancora di più per il loro talento.