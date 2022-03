Volevo fare la rockstar 2 stasera la prima puntata: cast, trama e anticipazioni della fiction La seconda stagione di Volevo fare la rockstar parte da mercoledì 23 marzo. Quattro puntate con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston su Rai2 alle 21.20.

Mercoledì 23 marzo arriva la seconda stagione di una fiction molto amata di Rai2: Volevo fare la rockstar. Valentina Bellè è la protagonista di questa divertente family fiction che segue le vicende della famiglia Mazzuccato, di Olivia e delle due gemelle preadolescenti. Nel cast anche Giuseppe Battiston. Volevo fare la rockstar 2 è ambientato a Caselonghe, un borgo di fantasia. La seconda stagione di Volevo fare la rockstar 2 si compone in tutto di quattro prime serate, sempre di mercoledì, a partire dal 23 marzo 2022. La serie tv è diretta da Matteo Oleotto ed è co-prodotta da Rai Fiction e Pepito Produzioni.

Le anticipazioni della prima puntata del 23 marzo

La prima puntata si divide in due episodi. Nel primo episodio, ritroviamo Olivia alle prese con le questioni di cuore. Lei vorrebbe tornare con Francesco, ma lui sta con Silvia. Intanto, Eros si è lanciato nella vita universitaria e nella sua relazione con Fabio. Le gemelle, invece, hanno occhi solo per Nice. Olivia decide di ricostruire le sue giornate e la sua vita a partire da se stessa. Nel secondo episodio, invece, vedremo come Antonio cercherà di interrompere la storia tra Eros e Fabio, che invece è sempre più forte.

La trama della seconda stagione della fiction

A Caselonghe, le cose per la famiglia Mazzuccato non vanno bene così come ci eravamo lasciati. Olivia ha una vita sempre più incasinata e frenetica. Le gemelle Emma e Viola sono ormai adolescenti e creano sempre grandi grattacapi all'equilibrio in famiglia. Olivia inseguiva il sogno di diventare una rockstar, ma la vita reale si è fermata a quel sogno per presentarle il conto di una vita ordinaria e piena di problematiche.

Il cast completo: attori e personaggi

Tutto il cast della prima stagione di Volevo fare la rockstar è stato confermato in toto. Ecco tutto il cast completo della prima e della seconda stagione:

Giuseppe Battiston è Francesco Colombo

è Valentina Bellè è Olivia Mazzuccato

è Angela Finocchiaro è Nice Zignoni

è Emanuela Grimalda è Nadia Casarin

è Riccardo Maria Manera è Eros Mazzuccato

è Margherita Morchio è Martina Colombo

è Sara Lazzaro è Daniela

è Matteo Lai è Fulvio

è Fabrizio Costella è Antonio Morganti

è Alessia Debandi è Vanessa

è Lorenzo Adorni è Cesare Conte

è Ernesto D'Argenio è Vittorio Erti

è Davide Iacopini è Giovanni Trevi

è Diego Ribon è Riccardo Mancuso

è Teco Celio è Primo Casarin

è Caterina Baccicchetto è Emma Mazzuccato

è Viola Mestriner è Viola Mazzuccato

Dove è stato girato Volevo fare la rockstar, le location a Caselonghe

Il borgo di Caselonghe è un borgo fittizio. Le riprese si sono effettuate in Friuli Venezia Giulia. Le location sono state Gorizia, Cormons e in Slovenia. Caselonghe sarebbe il quartiere di Piedimonte del Calvario di Gorizia.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming

La fiction inizia mercoledì 23 marzo. L'ultima puntata è prevista il 13 aprile. Volevo fare la rockstar 2 va in onda su Rai2 e si può anche vedere in streaming in diretta come on demand sulla piattaforma Raiplay.