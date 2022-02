Vostro onore: cast, puntate e trama della fiction di Rai 1 con Stefano Accorsi Dal 28 febbraio arriva in prima serata su Rai1 “Vostro Onore”, la fiction con protagonista Stefano Accorsi e tratta dalla serie israeliana Kvodo. La storia di un giudice che farà di tutto per difendere suo figlio, anche se colpevole.

Dove può arrivare l'amore di un padre per un figlio? È la domanda che ci si pone guardando "Vostro onore" la nuova fiction di Rai1, con protagonista Stefano Accorsi e in onda dal 28 febbraio in prima serata per quattro puntate con due episodi ciascuna. Accanto all'attore ci sarà il giovane Matteo Oscar Giuggioli, co-protagonista di questo intrigante thriller-drama, ispirato alla serie israeliana "Kvodo", poi riprodotto anche in America con "Your Honor" in cui protagonista era Bryan Craston. La storia è quella di Vittorio, un giudice integerrimo, che si trova nella situazione di dover difendere suo figlio artefice di un incidente mortale, rinnegando la sua fama da uomo di legge irreprensibile e mettendo a repentaglio la sua carriera. Oltre ai due attori principali troviamo nel cast anche Barbara Ronchi, Francesco Colella, Isabella Mottinelli e Remo Girone. La serie è diretta da Alessandro Casale ed è una co-produzione di Rai Fiction e Indiana Productions.

Le anticipazioni della prima puntata di Vostro onore

Nella prima puntata Matteo investe un ragazzo in moto e scappa senza aiutarlo, finendo così per decretare la sua morte. Il padre, Vittorio, gli chiede di costituirsi, ma appena scopre che la vittima è Diego Silva, figlio del boss che aveva fatto arrestare anni prima, cambia idea e decide di aiutare suo figlio. Si rivolge all'Ispettore salvatore Berto, suo amico fraterno, chiedendogli di inscenare il furto dell'auto con cui è stato investito il ragazzo. In questa ricostruzione è coinvolto anche Nino Grava, nipote della moglie di Salvatore, ovvero Maddalena Grava, che però viene arrestato a seguito di un controllo della polizia. Vittorio, quindi, chiede ad una sua ex tirocinante, Ludovica Renda, di incaricarsi della difesa.

Il giudice decide di pagare le spese legali di Nino e consiglia a suo figlio di comportarti in maniera normale, come se nulla fosse mai accaduto. Ma Matteo è tormentato e alla festa di compleanno della fidanzata Chiara, beve qualcosa di troppo e decide di lasciarla. A soccorrerlo c'è Camilla, una ragazza appena arrivata nella sua scuola, che lo porta a casa sua. Lei è la figli di Paolo Danti, nuovo dirigente del Commissariato che sta seguendo le indagini sull'incidente.

Il cast della fiction con Stefano Accorsi: gli attori

La serie vede intrecciarsi vari personaggi che introducono nuovi dettagli nella narrazione e le cui vicende intricheranno ancora di più l'andamento della storia. Ecco, quindi, tutti gli attori che interpretano i ruoli principali in Vostro Onore:

Stefano Accorsi è il giudice Vittorio Pagani

è il giudice Vittorio Pagani Matteo Oscar Giuggioli è Matteo Pagani il figlio di Vittorio

è Matteo Pagani il figlio di Vittorio Camilla Semino Favro è Ludovica Renda avvocatessa ex tirocinante di Vittorio

è Ludovica Renda avvocatessa ex tirocinante di Vittorio Barbara Ronchi è Sara Vichi ispettrice superiore amica di Vittorio

è Sara Vichi ispettrice superiore amica di Vittorio Leonardo Capuano è Salvatore Berto ispettore della DIA amico fraterno del giudice

è Salvatore Berto ispettore della DIA amico fraterno del giudice Isabella Mottinelli è Camilla Danti nuova arrivata a scuola di Matteo

è Camilla Danti nuova arrivata a scuola di Matteo Francesco Colella è Paolo Danti dirigente del Commissariato e padre di Camilla

è Paolo Danti dirigente del Commissariato e padre di Camilla Betti Pedrazzi è Anita Riva nonna di Matteo

è Anita Riva nonna di Matteo Simon Rizzoni è Miguel Silva fratello della vittima, figlio del boss Lucas

è Miguel Silva fratello della vittima, figlio del boss Lucas Francesca Baggio è Maddalena Grava moglie di Salvatore e sorella di Filippo

è Maddalena Grava moglie di Salvatore e sorella di Filippo Riccardo Vicardi è Nino Grava cugino di Maddalena

è Nino Grava cugino di Maddalena Roberto Olivieri è Carlos Alvarez membro del clan Silva

è Carlos Alvarez membro del clan Silva Pauline Fanton è Chiara Rossi ex ragazza di Matteo

è Chiara Rossi ex ragazza di Matteo Francesco Buttironi è Dario Rovati migliore amico di Chiara e Matteo

è Dario Rovati migliore amico di Chiara e Matteo Remo Girone è Francesco Masieri presidente del Tribunale in uscita e amico di Vittorio

è Francesco Masieri presidente del Tribunale in uscita e amico di Vittorio Jacopo Maria Bicocchi è Mirko Orlando sovrintendente che collabora con Sara Vichi

è Mirko Orlando sovrintendente che collabora con Sara Vichi Francesca Cavallin è Linda Canovi moglie di Vittorio, morta suicida

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

Le puntate previste sono quattro, ognuna con due episodi, in onda in prima serata dal 28 febbraio 2022 per quattro settimane, con il finale di stagione previsto per il 21 marzo. È possibile vederlo in diretta su Rai1 e poi in streaming o in replica su RaiPlay. Di seguito l'elenco:

28 febbraio 2022 prima puntata

7 marzo 2022 seconda puntata

14 marzo 2022 terza puntata

21 marzo 2022 quarta puntata

La trama delle puntate di Vostro onore

La storia è ambientata a Milano, qui vive il giudice Vittorio Pagani, che concorre per diventare il nuovo Presidente del Tribunale: un titolo piuttosto congeniale, dal momento che è uno degli uomini di legge più integerrimi della città. Ma un accadimento macchia per sempre la sua integrità. Suo figlio Matteo investe e uccide il figlio di un boss che lui stesso aveva fatto incarcerare due anni prima. La vita di Vittorio era stata segnata dalla morte di Linda, sua moglie, dopo la quale il figlio ha deciso di andare via di casa trasferendosi dalla nonna. Dopo l'incidente, quindi, Vittorio sa perfettamente che se suo figlio dovesse costituirsi il clan dei Silva potrebbe vendicarsi senza pietà. Il giudice, integerrimo, si trova a dover infrangere la legge, venendo meno a tutti i suoi valori etici e morali.