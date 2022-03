Vostro Onore, anticipazioni terza puntata 14 marzo: Vittorio e Matteo provano a riavvicinarsi Le anticipazioni della terza puntata di Vostro Onore. Nei nuovi episodi della fiction con Stefano Accorsi, l’integrità del giudice sarà messa ancora di più a dura prova e intanto padre e figlio troveranno una nuova complicità. L’appuntamento è alle ore 21:15 su Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da lunedì 28 febbraio arriva su Rai1 "Vostro Onore", la fiction con protagonisti Stefano Accorsi e Oscar Matteo Giuggioli, che per quattro puntate andrà in onda in prima serata. La storia è quella del giudice Vittorio Pagani, noto per la sua integrità, che si trova a dover difendere suo figlio Matteo, colpevole di aver commesso un reato. Nella terza puntata della fiction, Salvatore deciderà di far sparire le sue tracce, ma poi avrà bisogno dell'aiuto di Vittorio. Matteo, intanto, inizia ad avere dei dubbi su Camilla. L'appuntamento è ogni lunedì sera alle 21:25 su Rai1.

Vostro Onore anticipazioni terza puntata 14 marzo

Stando alle anticipazioni della terza puntata della fiction, alcuni nodi verranno al pettine. Ludovica, che continua a difendere Nino, scopre dalla madre che la sera del furto il ragazzo aveva ricevuto una chiamata da Salvatore, e inizia a nutrire dei dubbi su quanto le è stato raccontato dal ragazzo. Intanto Matteo, che ha stretto un rapporto sempre più stretto con Camilla, tema che la ragazza possa essere una testimone involontaria della sua colpevolezza e proverà ad allontanarla. Salvatore arresta uno dei collaboratori del clan di Filippo Grava, in modo da riabilitarsi agli occhi dei suoi colleghi.

Vittorio e Matteo riescono ad avvicinarsi

Filippo Grava, però, cercherà in ogni modo di corrompere Salvatore, ma l'ispettore della DIA decide di far perdere le sue tracce per qualche tempo. Nel frattempo le indagini sul furto e l'omicidio continuano e diventano un modo per far riallacciare i rapporti tra Vittorio e suo figlio Matteo. Proprio Vittorio, però, si troverà a dover aiutare Salvatore che è stato ferito e quindi lo porta a casa sua, in una località di vacanza, affinché non sia sotto l'occhio del ciclone. Nello stesso momento, Matteo si troverà ad affrontare una situazione inaspettata: Chiara viene colta da un malore a scuola e portata d'urgenza in ospedale, per capire cosa le sia successo.