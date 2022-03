Chi è Isabella Mottinelli, l’attrice che interpreta Camilla nella fiction Vostro onore Isabella Mottinelli è l’attrice che interpreta il ruolo di Camilla Danti nella nuova fiction di Rai1, Vostro Onore. Classe 1998, ha mosso i primi passi a teatro, per poi dedicarsi alla tv e al cinema. Ha partecipato alla fiction Che Dio ci aiuti 6 e Blanca.

Isabella Mottinelli è la giovanissima attrice che interpreta il ruolo di Camilla Danti nella nuova fiction di Rai1, Vostro Onore. Classe 1998, originaria di Brescia, ha mosso i primi passi in teatro, sua grande passione. Da quel palcoscenico è poi passata alla televisione e al cinema, dove ha preso parte a fiction come Che Dio ci aiuti 6, Blanca e al film Anni da Cane.

Chi è Isabella Mottinelli, gli studi e la passione per il teatro

Isabella Mottinelli è nata a Brescia e ha 24 anni. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo grazie al teatro, frequentando la scuola Paolo Grassi a Milano. Il suo debutto sul palcoscenico teatrale è avvenuto nel 2016, con Le fumatrici di pecore. Ha poi preso parte a diverse altre produzioni, tra cui una di William Shakespeare e, l'ultima nel 2020, Zio Vanja di Cechov. Sa suonare l'ukulele e ha anche preso lezioni di canto e danza.

La carriera in tv, da Che dio ci aiuti a Vostro onore

Dal teatro, la sua carriera si è spostata al cinema e in televisione, dove negli ultimi due anni ha ricoperto diversi ruoli. Per il grande schermo, ha preso parte al film Anni da Cane, uscito nel 2021 su Amazon prime Video. Per il piccolo schermo, invece, ha interpretato il ruolo di Caterina nella fiction di successo Che dio ci aiuti 6 e quello di Beatrice, sorella di Blanca (Maria Chiara Giannetta), nell' omonima fiction. Ora è tornata in televisione nei panni di Camilla Danti nella fiction Vostro Onore. Il suo personaggio è la figlia del nuovo dirigente del Commissariato, intraprendente e solare. Sul sito di Volver Actor è possibile consultare il suo curriculum vitae.

La vita privata di Isabella Mottinelli

Nonostante sia ormai un'attrice conosciuta al pubblico, Isabella Mottinelli è piuttosto riservata sulla sua vita privata. Non si sa, infatti, se al momento sia single o fidanzata, così come non si hanno notizie delle sue precedenti relazioni. Sul suo profilo Instagram (IG @isabellamottinelli_) condivide scatti con gli amici, durante il tempo libero e anche del suo lavoro d'attrice.