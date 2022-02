Chi è Matteo Oscar Giuggioli, l’attore che interpreta Matteo Pagani in Vostro onore Matteo Oscar Giuggioli è il giovane attore che interpreta Matteo Pagani in “Vostro onore”, fiction su Rai1 insieme a Stefano Accorsi. La passione per la recitazione parte fin dall’adolescenza abbracciando il teatro, poi il cinema e infine la tv.

A cura di Ilaria Costabile

Matteo Oscar Giuggioli, foto di Getty Images

Matteo Oscar Giuggioli è il giovanissimo attore che interpreta Matteo Pagani, il figlio di Stefano Accorsi nella fiction di Rai1 "Vostro onore". Nato a Milano il 31 dicembre 2000, ha compiuto da appena due mesi 21 anni, ma è un volto che già è comparso spesso in alcuni titoli diventati di successo tra cinema e tv. Il suo esordio è stato con Claudio Bisio sul set de "Gli Sdraiati", per poi prendere parte a fiction come "Buongiorno mamma" su Canale 5. Nella sua carriera non è mancato anche il teatro, è stato infatti protagonista di diversi spettacoli nella sua città natale.

Chi è Matteo Oscar Giuggioli, la carriera tra teatro e serie tv

È senza dubbio tra i giovani talenti della nuova generazione di attori italiani che si stanno facendo strada nel mondo dello spettacolo. Appassionato di recitazione, ma anche di danza e musical, Matteo Oscar Giuggioli ha iniziato a frequentare dei corsi che potessero formarlo a soli 16 anni, dopo i quali è stato subito scelto per prendere parte ad alcuni spettacoli teatrali. Milano è stata la città che oltre a dargli i natali, gli ha permesso di coltivare le sue passioni e, infatti, ha debuttato nei teatri più importanti del capoluogo lombardo. Tra gli spettacoli più noti citiamo Lady Oscar, Don Chisciotte e Medea, con un evidente passaggio dal racconto più contemporaneo a quello di stampo decisamente classico. È nel 2017 che poi approda al cinema con "Gli Sdraiati", l'anno dopo entra nel cast del film "Succede". La vera e propria fortuna arriva con il film "Sotto il sole di Riccione", a cui si aggiungono le fiction come "Un passo dal cielo" nel 2019 e "Buongiorno mamma" su Canale 5 insieme a Raoul Bova. Nel 2022 oltre ad essere protagonista di Vostro Onore su Rai1, appare anche nel film "Il filo invisibile" distribuito prima in sala e poi su Netflix.

Matteo Oscar Giuggioli, fonte Instagram

La vita privata di Matteo, nessuna fidanzata sui social

Nel 2019 Matteo si mostrava accanto ad Alice Luvisoni, anche lei giovane attrice, come si evince dalle foto pubblicate sui social. Proprio dal suo profilo Instagram, seguito da 500mila follower, il giovane attore pubblica sempre pochi scatti e anche della sua vita privata non sembrano esserci più tracce, si presume quindi che non abbia attualmente al suo fianco una dolce metà.