Vostro Onore, anticipazioni seconda puntata 7 marzo: Filippo Grava vuole vendicarsi di Vittorio Le anticipazioni della seconda puntata di Vostro Onore. Nei nuovi episodi della fiction con Stefano Accorsi, l’integrità del giudice sarà messa ancora di più a dura prova e intanto c’è chi programma vendetta. L’appuntamento è alle ore 21:15 su Rai1.

A cura di Ilaria Costabile

A partire da lunedì 28 febbraio arriva su Rai1 "Vostro Onore", la fiction con protagonisti Stefano Accorsi e Oscar Matteo Giuggioli, che per quattro puntate andrà in onda in prima serata. La storia è quella del giudice Vittorio Pagani, noto per la sua integrità, che si trova a dover difendere suo figlio Matteo, colpevole di aver commesso un reato. Nella seconda puntata della fiction, continuerà a lavorare sottobanco, ma dovrà fare i conti con Filippo Grava che sta iniziando a pianificare la sua vendetta dopo che i suoi traffici illeciti sono stati mandati all'aria. L'appuntamento è ogni lunedì sera alle 21:25 su Rai1.

Vostro Onore, anticipazioni seconda puntata 7 marzo

Stando alle anticipazioni della seconda puntata di lunedì 7 marzo, Carlos, padre di Diego Silva, seppure dal carcere sta cercando un modo per vendicarsi di Nino Grava, il responsabile secondo lui della morte di suo figlio e, infatti, inizierà a capire in che modo ucciderlo. Nel frattempo continuano le indagini sull'omicidio e Ludovica parlando con Vittorio, gli comunicherà com'è la situazione di Nino dopo l'arresto, intanto Paolo Danti, chiede ad alcuni informatori di indagare sugli affari dei Silva. A questo punto Miguel scoprirà un traffico di droga gestito dal fratello di Diego e da Carlos.

Filippo Grava pianifica vendetta contro Vittorio

Vittorio, quindi, farà di tutto affinché il ragazzo venga messo in un programma di protezione, mettendo ancora più in discussione la sua integrità. In maniera inconsapevole, però, il giudice andrà a guastare un giro di traffici illegali gestiti da Filippo Grava. In carcere, nel frattempo, inizia una vera e propria guerra tra il clan dei Grava e quello dei Silva. Filippo Grava, scoperto il responsabile della sua rovina, decide di pianificare una vendetta che, quindi, andrà a colpire direttamente Vittorio Pagani.