Dove è stato girato Vostro onore, le location tra Roma e Milano della fiction con Stefano Accorsi Vostro Onore è la nuova fiction di Rai 1 con Stefano Accorsi, remake della serie israeliana Kvodo. È la storia del di un giudice milanese e le riprese sono state realizzate tra il capoluogo meneghino e Roma. Scopriamone tutte le location.

A cura di Clara Salzano

La serie Vostro Onore con Stefano Accorsi in onda ogni lunedì su Rai1 dal 28 febbraio 2022

"Cosa spinge un uomo a infrangere la legge piuttosto che a rispettarla?", è ciò su cui si interroga la serie "Vostro Onore" in onda su Rai 1 ogni lunedì dal 28 febbraio 2022 per quattro settimane. La nuova fiction con protagonista Stefano Accorsi è l'adattamento della serie israeliana Kvodo e racconta la storia di Vittorio Pagani, giudice milanese, che si trova costretto a fare alcune importanti scelte dopo che il figlio Matteo ha investito il figlio della famiglia criminale i Silva. Le vicende sono quindi ambientate a Milano. Le riprese della nuova fiction, iniziate a maggio 2021 e concluse nell'autunno dello stesso anno, si sono svolte tra il capoluogo meneghino e Roma. Scopriamo tutte le location della serie Vostro Onore.

Stefano Accorsi è il protagonista della nuova fiction di Rai 1 "Vostro onore" – Credit Francesca Cassaro

Dove è girato Vostro onore, la fiction è ambientata a Milano

Vostro Onore è la nuova fiction di Rai 1 in onda lunedì sera. La serie, remake di Kvodo, è ambientata a Milano dove hanno luogo le vicende del giudice Vittorio Pagani e del figlio Matteo. Location principale della storia è il Palazzo di Giustizia, dove ha sede il Tribunale di Milano in Via Carlo Freguglia 1.

Il Palazzo di Giustizia di Milano nella nuova serie di Rai 1 Vostro Onore

Sono numerose le riprese realizzate dall'esterno del Palazzo di Giustizia di Milano il cui portone di ingresso è dominato dalla scritta latina “Iurisprudentia est divinarum atque humanarum / rerum notitia iusti atque iniusti scientia” (La Giurisprudenza è la scienza degli affari divini e umani, dei fatti giusti e ingiusti).

Una scena di Vostro Onore sui navigli di Milano

Il Palazzo di Giustizia non è l'unica location riconoscibile del capoluogo meneghino nella fiction Vostro Onore. Il protagonista Vittorio Pagani, interpretato da Stefano Accorsi, e il figlio Matteo si allenano lungo il Naviglio San Cristoforo, dove si trova la Canottieri Milano. In altre scene della serie sono inoltre ripresi i Navigli e le strade limitrofe.

Le riprese di Vostro onore in zona Gae Aulenti a Milano

Nelle prime due puntate della fiction Vostro Onore è stato possibile individuare anche altri luoghi simbolo di Milano come il cavalcavia sopra la Stazione di Porta Garibaldi, di fronte Piazza Gae Aulenti dove sono numerose le produzioni tv che si susseguono.

Le aule di tribunale nella fiction Vostro Onore

Le location della serie a Roma

Nonostante le vicende di Vostro Onore siano ambientate a Milano, il capoluogo meneghino non è l'unica location della nuova fiction di Rai1. A Milano sono infatti state realizzate soprattutto le riprese degli esterni mentre molte altre scene sono state fatte a Roma.

Una scena di Vostro Onore con Stefano Accorsi – Credit Francesca Cassaro

A Roma sono stati costruiti tutti i set per scene ambientate all'interno; probabilmente anche quelle delle aule di tribunale che evidentemente non è stato possibile riprendere nei luoghi reali per non intralciare il lavoro del Tribunale di Milano.