Le location del Problema dei 3 corpi: dov'è stata girata la serie Netflix Il problema dei 3 corpi è la serie di Netflix di cui tutti parlano. Ambientata tra la Cina e gli Stati Uniti, scopriamo le location degli otto episodi.

Il Problema dei 3 corpi è la serie Netflix più discussa del momento. Ispirata al romanzo del 2006 scritto dall'autore cinese Liu Cixin, la serie è ispirata al problema di astrofisica omonimo. La trama racconta di come una decisione presa nella Cina degli anni Sessanta abbia poi ripercussioni nella dimensione spazio tempo attuale, con gravi conseguenze per l'umanità. La serie è stata girata in tre continenti: America, Europa e Asia, con le città di New York, Londra e Pechino coinvolte nelle riprese.

La serie Netflix Il problema dei 3 corpi, essendo un prodotto di fantascienza, fa largo uso di effetti speciali per questo gran parte degli 8 episodi sono stati girati agli Shepperton Studios nel Surrey, in Inghilterra. Sempre nel Regno Unito sono state girate la gran parte delle scene. Riconosciamo subito Londra grazie ad alcune riprese dall'alto dal quartiere di Southbank, dal National Theatre, o da Hampstead Heath. Questo parco si trova nell'omonimo quartiere di Hampstead e, quando abitava a Londra, all'inizio del Novecento, Karl Marx veniva a trascorrere la domenica in questa immensa aria verde. Le vedute dall'alto sono state girate da Parliament Hill, la collina del parlamento, da cui si vedono la St Paul Church e la City di Londra.

Tra le altre location londinesi non può mancare, in una storia che abbia almeno tocco di mistero, troviamo la sede del Secret Intelligence Service (SIS) noto anche come MI6, visto che è la sesta sezione della Military Intelligence. Vauxhall Cross è la sede del SIS dal 1994, vicino al quartiere di Westminster e al Lambeth Bridge. La precedente sede, Century House, era segreta ma, a partire dagli anni Ottanta iniziò a essere evidente come fosse poco sicura, essendo composta di vetro e avendo un deposito di petrolio alla base. L'edificio attuale è del diciannovesimo secolo ed è stato inaugurato dal principe Filippo e dalla Regina Elisabetta.

Le location a Oxford de Il problema dei 3 corpi

Tra le location nel Regno Unito troviamo diverse regioni fuori da Londra come l'Hampshire, Portsmouth, Kent, Oxford, Sussex e Bedfordshire. Tra le ambientazioni che riconosciamo ne Il problema dei 3 corpi c'è sicuramente Oxford. Una delle scene iniziali è girata al Christ Church College, una delle università più antiche del Regno Unito, uno dei poli accademici più importanti del Paese e di Oxford stessi. È uno dei luoghi accademici più prestigiosi d'Inghilterra insieme al Trinity College di Cambridge: lo hanno frequentato e lo frequentano persone di ceti sociali piuttosto privilegiati; qui, infatti, si sono laureati 13 primi ministri britannici e solo dal 1978 sono ammesse anche le studentesse. Entrato nella cultura popolare per via della sua fama e del suo prestigio, il Christ Church College è citato in Alice del Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll ed è servito per alcune ambientazioni d'interni per i film della saga di Harry Potter.

Tra le altre ambientazioni britanniche de Il problema dei 3 corpi troviamo uno dei paesaggi più celebri del mondo: le Seven Sisters, le celebri scogliere. Chiamate così per via dei sette colli che si vedono sul promontorio, questo paesaggio naturale incontaminato affacciato sul Canale della Manica. Si trova nella regione dell'East Sussex. Da non confondere con le scogliere di Dover, note come White Cliffs Dover, le Seven Sisters si trovano più a sud e spesso vengono utilizzate proprio come sostituto per rappresentare le scogliere di Dover, visto il colore bianco che caratterizza entrambe.

Le location negli Stati Uniti della nuova serie Netflix

Le riprese, come anticipato, dopo il Regno Unito si sono spostate in Cina e a Panama, per poi approdare negli Stati Uniti. Il set principale è stato la città di New York con la sede delle Nazioni Unite, mentre per le scene ambientate lungo la costa la troupe si è spostata in Florida, a Jacksonville, a Vedra Beach, spiaggia famose per i suoi stabilimenti e per i torneo che vengono organizzati ogni anno.

