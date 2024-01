Dov’è stata girata “The Swarm”: le location della serie in onda su Rai 2 Debutta su Rai 2 la serie tedesca “The Swarm”, girata in larga parte in Italia: ecco le città e le regioni scelte per le riprese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Questa sera, 10 gennaio, su Rai 2 va in onda The Swarm, serie tv tedesca in otto puntate, disponibili anche su Rai Play. Si tratta di un thriller che riflette sui cambiamenti climatici: le creature marine che popolano gli oceani si rivoltano contro gli esseri umani, responsabili di decenni e secoli di inquinamento. Solo un gruppo di scienziati si occuperà di affrontare e risolvere la minaccia, raggiungendo gli abissi dell'Oceano Artico.

Le location in Puglia di The Swarm

La produzione esecutiva di The Swarm è curata anche dalla società italiana Viola Film, curando anche la scelta delle location. Tra le località scelte per la serie, girate nel 2021, troviamo la Puglia. Viste le restrizioni dovute alla pandemia da Covid 19 che erano in atto alcune location esotiche sono state abbandonate e si è dovuto ricostruire città e paesi in stati europei, essendo la produzione principalmente tedesca. A Trani è stata ricreata una località costiera della Francia, mentre a Otranto è stato riprodotto un piccolo paese norvegese. Le isole scozzesi Shetland sono state ricreate intorno alla struttura del faro di Punta Palascia, simbolo della località marittima.

Gli altri luoghi della serie in Italia

Anche altri luoghi del nostro Paese sono stati usati per le scene di The Swarm. La troupe si è spostata in Veneto, in particolare a Rovigo, nella frazione di Pila, e nel Lazio. Roma, Ostia e Civitavecchia sono stati alcuni dei set scelti dalla produzione, così come l'oasi di torre Flavia a Ladispoli, località balneare del lungomare laziale.

