video suggerito

Dov’è stato girato “Il fabbricante di Lacrime”, il film tratto dal romanzo di Erin Doom Esce il 4 aprile su Netflix “Il fabbricante di lacrime”, film tratto dal romanzo bestseller di Erin Doom, libro più venduto nel 2022: ecco le location di uno dei film più attesi dell’anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una scena de Il fabbricante di lacrime

Uscito il 4 aprile 2024 su Netflix, Il fabbricante di lacrime è il film tratto dall'omonimo romanzo di Erin Doom, libro più venduto del 2022. Il bestseller racconta la storia di Nica, ragazza di 17 anni che vive in un orfanotrofio chiamato Grave (in italiano "tomba"), su cui circolano diverse storie. Un giorno la ragazza viene adottata, insieme a lei però viene preso anche Rigel, un ragazzo misterioso che la detesta senza che lei conosca il motivo.

I luoghi de Il fabbricante di lacrime

Il fabbricante di lacrime è ambientato in una piccola città del Minnesota, negli Stati Uniti. Nel libro l'ambientazione gira soprattutto intorno all'orfanotrofio dove i ragazzi vivono prima di essere adottati. Le riprese del film si sono tenute tra la primavera e l'estate del 2023 in Italia, nonostante l'ambientazione del libro sia, appunto, statunitense. Tra le location italiane del film che sono state rese note c'è il Ponte di Ferro, a Pescara, in Abruzzo. La struttura, che collega piazza Garibaldi e via Orazio, ha ospitato le riprese del film prestando le sue ambientazioni per una serie di scene ambientate a Chicago.

Una scena del film

Altre scene de Il fabbricante di Lacrime sono state girate a Ravenna, soprattuto nella frazione del Lido di Dante. Questa località è nota soprattutto per la spiaggia della Bassona, uno dei lidi incontaminati segnalati da Legamabiente ed eletta poi tra le dieci più belle d'Italia. A rendere la location ancora più suggestiva, la spiaggia ha alle spalle la pineta di Classe.

Uno scorcio del lido di Dante