Dove è stato girato "50 km all'ora": le location del film con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi "50km all'ora" racconta un viaggio alla scoperta di se stessi e un omaggio all'Emilia-Romagna. Dove si sono svolte le riprese dell'ultimo film diretto da Fabio De Luigi.

A cura di Annachiara Gaggino

Stefano Accorsi e Fabio De Luigi in una scena di "50 km all'ora"

Una nuova coppia, quella composta da Fabio De Luigi e Stefano Accorsi che recitano fianco a fianco nel nuovo film 50 km all'ora. Nel terzo lungometraggio con De Luigi alla regia, vestono rispettivamente i panni di due fratelli Rocco e Corrado, caratterialmente agli antipodi, che si ritrovano dopo trent'anni in seguito alla morte del padre. È l'occasione di ricucire un rapporto ormai sfaldato, riportando alla mente vecchi progetti, come quelli di un viaggio in motocicletta organizzato in gioventù e mai concretizzato. I due decidono così di portare le ceneri del padre a Cervia, iniziando l'avventura che non avevano intrapreso da ventenni.

Piazza Maggiore a Bologna

Le location di 50 km all'ora in Emilia-Romagna

Il film è un road movie, un viaggio nell'Emilia Romagna, patria dei protagonisti e anche degli interpreti. Una dedica a questa regione, dove i due fratelli cercano di ritrovare se stessi riscoprendo le loro origini. La pellicola è prodotta da Iginio Straffi e Alessandro Usai per Colorado Film Production, in associazione con Sony Pictures International Productions, in collaborazione con Prime e con il sostegno del Mic – Direzione Cinema e Audiovisivo e della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, ed è stata girata la scorsa primavera-estate, subito dopo l'alluvione.

Bertinoro in provincia di Forlì-Cesena

I luoghi del film con Fabio De Luigi e Stefano Accorsi

Le riprese hanno coinvolto Fanano e Pavullo, in provincia di Modena; Lizzano in Belvedere, in provincia di Bologna; Ravenna, le frazioni Lido di Dante e Lido di Savio, e il comune di Cervia; Cesena, Bertinoro, Borghi, San Giovanni in Galilea e Longiano in provincia di Forlì-Cesena; Comacchio, nel ferrarese e alcuni scorci di Milano. Nello specifico, del cesenate si vedono le zone di piazzale Don Puglisi, Villa Monty Banks e le vie Falconara e Valirano, particolarmente caratterizzate da aree verdi e naturali.

Longiano in provincia di Forlì-Cesena