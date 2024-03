video suggerito

I luoghi di Se potessi dirti addio: dov’è girata la serie con Gabriel Garko Va in onda su Canale 5 venerdì 29 marzo “Se potessi dirti addio”, fiction che segna il ritorno di Gabriel Garko sul piccolo schermo: ecco dov’è stata girata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Simona Izzo, Gabriel Garko, Ricky Tognazzi e Anna Safroncik

Venerdì 29 marzo va in onda su Canale 5 la fiction Se potessi dirti addio, che segna il ritorno in tv di Gabriel Garko, dopo sei anni di pausa dai set. Nella nuova serie di Mediaset interpreta Marcello De Angelis, un uomo che ha perso la memoria ma che cerca di recuperarla anche grazie all'aiuto Elena Astolfi (Anna Safroncik), neuropsichiatra in cerca di giustizia dopo aver perso il marito in un incidente stradale. Mentre i due scopriranno di essere legati da un passato comune, Roma fa da sfondo alle vicende anche degli altri protagonisti. della serie.

Gabriel Garko e Anna Safroncik

Le location di Se potessi dirti addio

Le riprese di Se potessi dirti addio si sono svolte tra aprile e luglio 2023 a Roma. Uno dei set principali è stato quello allestito nel quartiere Coppedè, situato nella zona del quartiere Trieste. È chiamato così per via dell'architetto Gino Coppedè che ha progettato ed edificato i 18 palazzi e le 27 piccole palazzine che si affacciano su piazza Mincio, centro nevralgico della zona.

Uno scorcio del quartiere Coppedè

Il quartiere è uno dei più affascinanti di Roma e venne ideato nel 1915 intorno all'odierna piazza Buenos Aires, tra i Parioli e, appunto, Trieste. Nel 1927 Coppedè muore e il progetto rimane incompiuto fino all'arrivo di Paolo Emilio André, che lo completò utilizzando lo stile e l'influenza della Roma antica e imperiale, con tanta maiolica, archi cornici e i mosaici in stile pompei.

Il quartiere Coppedè

Le scene girate sul litorale romano

Le riprese poi si sono spostate verso i litorale romano, tra Focene, Fregene e Fiumicino. Il cast di Se potessi dirti addio ha girato nel luglio del 2023 alcune scene che hanno da sfondo il mare di Fiumicino, soprattutto il litorale Nord di Focene, borgo marittimo che fa parte del comune e che è stato set anche de La Dolce Vita di Federico Fellini. Tra le località del litorale laziale che si intravedono nella fiction troviamo anche Fregene, comune a 30 km da Roma e considerato un po' il "mare di Roma" insieme a Ostia.

La spiaggia di Fregene