Dov’è stato girato “Enea”: le location del film con Pietro Castellitto e Benedetta Porcaroli Debutta al cinema “Enea”, il film diretto e interpretato da Pietro Castellitto, con Benedetta Porcaroli e il cantautore Tutti i Fenomeni: dov’è stato girata la pellicola applaudita alla Mostra del Cinema di Venezia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pietro e Sergio Castellitto in "Enea"

Esce oggi, 11 gennaio, nelle sale italiane Enea, il nuovo film diretto e interpretato da Pietro Castellitto, presentato e acclamato lo scorso settembre alla Mostra del cinema di Venezia. La pellicola racconta l'amicizia tra Enea e Valentino (Giorgio Quarzo Guarascio, noto anche come il cantautore Tutti i Fenomeni), due giovani ragazzi che si muovono tra le vicende di una Roma corrotta e dissoluta, tra spaccio e feste. A far da sfondo alla storia dei due giovani ci sono le famiglie complicate di entrambi e l'amore per Eva (Benedetta Porcaroli), una ragazza magnetica, simbolo di un sentimento giovane e potente.

Benedetta Porcaroli e Pietro Castellitto

Le location di Enea a Roma

Enea è ambientato a Roma, in particolare la zona Nord, tradizionalmente legata alle famiglie più agiate e benestanti. Nel film questo stereotipo viene ribaltato mostrando realtà disfunzionali e discutibili. Tra i luoghi che sono stati utilizzati per le riprese del film troviamo il Circolo sportivo Tevere Remo, il Circolo Affari Esteri e alcuni locali simbolo di quartieri come Prati e Parioli. Non mancano le inquadrature mozzafiato sulle bellezze architettoniche di Roma: in una scena è possibile riconoscere i ponti che tagliano il Tevere, soprattutto il ponte Duca d'Aosta che porta al Foro Italico.

Ponte Duca D'Aosta

Le scene girate all'Eur e a Trastevere

Gli spettatori romani (e non solo) di Enea potranno riconoscere i luoghi simbolo della capitale, come la Terrazza del Pincio, che ampia poi lo sguardo fino a villa Borghese. Tra gli altri monumenti scorgiamo villa Ada, Casina Valadier, villa Aurelia. Le riprese si spostano poi all'Eur dove la passeggiata lungo il laghetto, detta passeggiata del Giappone, racconta l'ascesa di uno dei quartieri storici di Roma. La scena di un matrimonio, invece, è stata ambientata lungo l'iconica scalinata di Trinità dei Monti e nell'omonima chiesa.

La vista dalla Terrazza del Pincio su Piazza del Popolo

Le scene girate a Cinecittà

Pietro Castellitto, regista e sceneggiatore del film, ha ricreato alcuni contesti urbani e non solo negli studi di Cinecittà. Negli storici teatri sono state girate le scene di volo, soprattutto quella dove Valentino, alla guida del aeromobile, si schianta contro uno dei grattacieli dell'Eur, la Torre Eurosky, cambiando per sempre il corso degli eventi dei protagonisti.

La Torre Eurosky