“La Storia”: le location della fiction di Rai 1 tratta dal libro di Elsa Morante Debutta l’8 gennaio su Rai 1 “La Storia”, serie tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante del 1974: ecco dov’è stata girata la fiction con Elio Germano e Jasmine Trinca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jasmine Trinca nei panni di Ida Ramundo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Storia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Debutta questa sera, lunedì 8 gennaio, su Rai 1 La Storia, la serie in otto episodi tratta dal romanzo capolavoro di Elsa Morante. La fiction diretta da Francesca Archibugi racconta la vita di Ida (Jasmine Trinca), insegnante ebrea, e dei suoi due figli Nino e Useppe tra il 1941 e il 1947. La storia, scritta da Giulia Calenda, Francesco Piccolo e da Archibugi stessa, è ambientata negli anni del Fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e dell'immediato Dopoguerra. Tra i protagonisti anche Elio Germano, Asia Argento e Valerio Mastandrea. Ecco dove si sono svolte le riprese della serie Rai.

Una scena di La Storia

Le location delle serie a Roma

Le riprese della serie sono durate più di 5 mesi, 22 settimane per l'esattezza, e si sono svolte nel 2022. La Storia è ambientata a Roma ma alcune scene sono state girate anche a Tivoli e ad Anagni, in provincia di Frosinone. Il quartiere dove Ida risiede è il rione popolare di San Lorenzo, in via dei Volsci. Altri quartieri menzionati nel romanzo sono le zone più povere della città negli anni del Dopoguerra: Testaccio, Pietralata e il ghetto ebraico di Roma. Nel secondo episodio troviamo la scena del bombardamento della zona di San Lorenzo dove vive Ida: una momento ricreato in lotto vicino Roma dove il quartiere è stato ricostruito.

San Lorenzo

Le riprese della serie di Rai 1 si sono svolte anche a Tivoli, per replicare le scene ambientate nel libro ai Castelli Romani, luogo dove i gruppi partigiani si sono opposti alle truppe nazifasciste.

Elio Germano e Jasmine Trinca

Le scene girate a Napoli

Per una settimana la troupe de La Storia si è spostata a Napoli. Non sappiamo ancora quale scena sia stata ambientata nel capoluogo partenopeo, tuttavia ricordiamo che, nel romanzo del 1974 di Elsa Morante, quando Ida e Useppe si recano nel rifugio di Pietralata incontrano una numerosa famiglia napoletana detta I mille. Proprio loro, riusciranno dopo mesi a tornare nella loro città Natale lasciando Ida e Useppe da soli.

Pietralata nel Dopoguerra