“La Storia” di Elsa Morante diventa una serie tv: nel cast Elio Germano e Asia Argento Uno dei romanzi più importanti del Novecento, “La Storia”, scritto da Elsa Morante diventerà una serie televisiva per la regia di Francesca Archibugi. Cast ricco di grandi attori da Elio Germano ad Asia Argento.

A cura di Ilaria Costabile

Lo spettacolo prende ancora una volta spunto dalla letteratura, ed è così che "La Storia" di Elsa Morante, uno dei romanzi più noti del Novecento italiano, diventerà una serie televisiva. Le riprese sono già iniziate, sotto la direzione di Francesca Archibugi e nel cast figurano grandi attori del nostro cinema da Elio Germano a Valerio Mastandrea, da Asia Argento a Jasmine Trinca.

Le riprese tra Roma e Napoli

Un lavoro interessante che porta sul piccolo schermo uno degli scritti più intensi della letteratura italiana, frutto della coproduzione tra Picomedia e la società francese Thalie Images in collaborazione con Rai Fiction. Elsa Morante è stata una delle grandi donne che hanno contribuito ad arricchire il patrimonio culturale italiano con i suoi romanzi, riferimento per gli scritti femministi e di cui per la prima volta si tenta una trasposizione seriale. Protagonista della storia è Jasmine Trinca che veste i panni di Ida, madre sola di due bambini che nasconde il suo essere ebraica e combatte contro la povertà e la persecuzione durante la fine della Seconda Guerra Mondiale a Roma. Nel cast compaiono anche altri grandi attori come Asia Argento, Elio Germano e Valerio Mastandrea e le riprese dureranno 22 settimane a Roma e nel Lazio, per una settimana saranno anche a Napoli.

Il commento della regista

A commentare il progetto, sottolineandone la delicatezza e al contempo l'importanza, è la regista Francesca Archibugi che, raggiunta dall'Ansa, dichiara: "Mettere in scena La Storia di Elsa Morante è una gioia e una responsabilità infinite. È uno dei grandi capolavori del Novecento, è il libro che nell'adolescenza mi ha aperto gli occhi non solo sugli esseri umani, grandi e piccoli, ma anche su cosa dovrebbe significare raccontare". Una considerazione abbracciata anche da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, che però mette in luce come si debba dare spazio ad esempi di c: "È stata una decisione semplice e nell'ordine naturale delle cose partecipare con Picomedia e Thalie Images alla realizzazione di una serie tratta da La Storia di Elsa Morante".