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Dr. Pimple Popper, la dottoressa schiacciabrufoli, ha avuto un ictus mentre girava la sua serie tv

La dermatologa Sandra Lee, nota come Dr. Pimple Popper su Real Time, ha rivelato di aver subito un ictus durante le riprese della sua serie tv: “Una parte del mio cervello è morta.”
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Sandra Lee, la dermatologa diventata un fenomeno globale grazie ai suoi video virali sui social e al programma che su Real Time ha appassionato migliaia di telespettatori italiani, ha rivelato di aver subito un ictus ischemico durante le riprese del suo show americano "La dottoressa schiacciabrufoli".

Tutto è cominciato nello studio medico di Upland, in California, mentre Sandra Lee, oggi 55 anni, era al lavoro con i suoi pazienti davanti alle telecamere. "Pensavo fosse una vampata di calore," ha raccontato la dottoressa in un'intervista a People. "Ero sudata, non mi sentivo me stessa."

Tornata a casa, la situazione è peggiorata: dolori lancinanti a una gamba, difficoltà a scendere le scale, una sensazione di irrequietezza che non riusciva a scrollarsi di dosso. Al mattino seguente, il lato sinistro del corpo aveva smesso di rispondere come avrebbe dovuto.

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"Pensavo fosse un sogno"

"Tenevo la mano tesa e la vedevo cedere lentamente," ha spiegato. "Facevo fatica ad articolare le parole. Mi sono chiesta: sto avendo un ictus?" La risposta, dopo un accesso al pronto soccorso e una risonanza magnetica, era sì: ictus ischemico, causato dall'interruzione dell'afflusso di sangue a una parte del cervello.

La diagnosi ha colpito duramente una donna abituata a stare dall'altra parte della barricata. "Come medico non potevo negare i sintomi — la parola slentata, la debolezza su un lato — ma mi dicevo: questo è un sogno, no?" Ha poi aggiunto, con una lucidità che fa impressione: "Una parte del mio cervello è morta."

Due mesi per tornare

Le riprese si sono interrotte immediatamente. Sandra Lee ha trascorso i due mesi successivi in recupero, lavorando per riacquistare mobilità e coordinazione. Le sequele, però, non sono scomparse del tutto: la presa della mano sinistra resta meno forte di prima, e la pronuncia risente ancora di un lieve trascinamento. "Mi vergogno a parlare perché me ne accorgo," ha ammesso. "Non parlo esattamente come prima."

La causa e la lezione

In retrospettiva, i segnali c'erano tutti. "La pressione sanguigna e il colesterolo non erano sotto controllo, e ho uno stress enorme tra i pazienti e lo show," ha riconosciuto. Madre di due figli, sposata con il dottor Jeffrey Rebish, Sandra ha scelto di leggere quanto accaduto come un avvertimento: "Voglio vederla come una fortuna mascherata da sventura. Ti ricorda di prenderti cura di te."

Oggi assume anticoagulanti e prosegue la fisioterapia a domicilio. "Sono quasi tornata quella di prima," ha detto. "Ma ti fa capire davvero quanto sia preziosa la vita."

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