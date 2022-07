Settimo Cielo torna in tv, arriva un canale dedicato all’iconica serie Anni 90 Torna questa estate sul piccolo schermo, a partire dal 1° agosto, una delle serie più amate degli Anni Novanta, ovvero “Settimo Cielo” con tutte le stagioni di una delle serie che ha fatto la storia della tv americana.

A cura di Ilaria Costabile

È stata una delle serie televisive più amate dei primi anni Novanta, che ha segnato l'adolescenza di moltissimi ragazzi che in quel periodo affrontavano i loro primi drammi, stiamo parlando di Settimo Cielo, che quest'estate farà il suo ritorno in tv dal 1° agosto e 24 ore su 24. L'amata famiglia del reverendo Camden tornerà ad allietare chi vorrà fare un tuffo nel passato e chi, invece, magari per curiosità vuole dare un'occhiata a quella che a tutti gli effetti è stata una serie cult americana, dalla quale sono emersi non pochi talenti.

Il ritorno sul piccolo schermo

Questo ritorno sul piccolo schermo si deve alla Pluto Tv, il servizio digitale in streaming completamente gratuito della Paramount, che quindi mette a disposizione tutte le stagioni della serie che raccontavano le storie di un pastore protestante Eric Camden, che vive nella cittadina fittizia di Glen Oak, in California, con la moglie Annie e i loro sette figli Matt, Mary, Lucy, Simon, Ruthie, Sam e David e il loro cane Happy. La serie arrivò in Italia nel 1998, due anni dopo la messa in onda americana, e si concluse con l'undicesima stagione nel 2009. Con undici stagioni, infatti, la serie si è aggiudicata un primato, quello di serie più longeva dedicata alle famiglie nella tv americana. In ogni episodio si affrontavano tematiche interessanti e importanti per gli adolescenti che si riconoscevano nei figli dei Camden che, non a caso, abbracciavano varie fasce d'età, in modo da poter trattare quanti più argomenti e raccontare storie sempre diverse.

I protagonisti diventati famosi

I protagonisti sono cresciuti nei 243 episodi di Settimo Cielo e alcuni degli interpreti hanno continuato la loro carriera nel mondo dello spettacolo, tra cinema e televisione. In primis Jessica Biel, diventata una delle attrici più note di Hollywood e moglie di Justine Timberlake, a lei si aggiungono Barry Watson che interpretava il fratello maggiore, comparso in altre serie televisive come Gossip Girl o "A proposito di Brian" e film, ma vi apparirono anche nomi che divennero poi famosi in altri ambiti come Ashlee Simpson che si è poi data alla musica.