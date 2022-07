Arriva su Netflix una serie dedicata a David Beckham Dopo due anni dal primo annuncio arriva su Netflix un progetto che vede protagonisti David e Victoria Beckham. La famiglia si racconterà, per la prima volta, in una serie di documentari che percorreranno tutta la loro vita.

A cura di Ilaria Costabile

La notizia di una docuserie su David Beckham distribuita da Netflix risale almeno a due anni fa, ma solo in queste ultime ore si hanno notizie più certe in merito alla sua realizzazione. Secondo Variety, quindi, è arrivata la conferma definitiva, oltre che i nomi del regista e del produttore esecutivo del progetto che, a quanto pare, ammonterebbe a 20 milioni di dollari.

Le riprese sono già iniziate

Colui che si occuperà di dirigere la docuserie, quindi, è Fisher Stevens, regista di "The Cove" che sarà accompagnato in questo progetto da John Battsek che, invece, ne sarà produttore esecutivo. A realizzare il documentario sarà lo studio di produzione fondato dall'ex calciatore inglese, ovvero Studio 99, che ha preso in carico i vari documentari, insieme alla Venturland del su citato Battsek. Quello che si sa, finora, della serie è che è attualmente in produzione e racconterà la vita di Beckham sin dagli inizi umili a East London, indagando la passione per il calcio, che l'ha portato poi ad essere uno degli atleti più amati del mondo. Ovviamente, oltre alla ricostruzione vera e propria degli inizi, attraverso immagini e video già noti, ce ne saranno molti altri inediti, oltre che interviste ad amici e familiari come accade da sempre in prodotti di questo genere.

Il primo racconto di David e Victoria Beckham

Non mancherà, quindi, un racconto nuovo, visto per la prima volta dall'interno, di una delle coppie più famose dello showbusiness, delle vere e proprie icone che hanno dato vita ad una famiglia bellissima. Non è escluso, infatti, che nella serie non vi siano anche stralci del matrimonio di Brooklyn, il primogenito di David e Victoria, che si è sposato di recente, con una cerimonia a dir poco costosa. Nel circolo di amicizie della coppia ci sono anche personaggi di spicco, tra cui anche il principe Harry e Meghan Markle, e chissà che non possano fare irruzione nel progetto e viceversa, dal momento che anche sugli ex reali, è in lavorazione una serie per il colosso dello streaming.