La Storia, anticipazioni quarta e ultima puntata 23 gennaio: Useppe è malato, Nino ha un incidente Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della serie La storia, in onda martedì 23 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nella trama degli ultimi episodi della serie con Jasmine Trinca e Francesco Zenga, la malattia di Useppe e il grave incidente di Nino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Storia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della serie La storia, in onda martedì 23 gennaio alle ore 21:30 su Rai1 Negli ultimi due episodi, il finale di stagione. Attenzione spoiler. Nella trama conclusiva della serie diretta da Francesca Archibugi con Jasmine Trinca, Elio Germano, Mattia Basciani, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e Valerio Mastandrea, Useppe scopre di essere malato. Il bambino ha ereditato l'epilessia dalla madre Ida. Nino, invece, avrà un grave incidente.

La Storia, anticipazioni quarta puntata del 23 gennaio: il finale di stagione

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della serie La storia, in onda martedì 23 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 7, ci sarà grande preoccupazione per Useppe. Il bambino, infatti, starà molto male. Ha ereditato l'epilessia dalla madre e ciò gli causa profonde crisi. Il dolore e la sofferenza sembra non vogliano lasciare la famiglia di Ida. Infatti, un'altra tragedia si abbatte su di loro. Nino resta coinvolto in un terribile incidente.

Useppe, la malattia e il dolore per la guerra

L'episodio che metterà fine alla serie La storia con Jasmine Trinca sarà ricco di colpi di scena. Nell'ottavo episodio, Useppe prenderà una decisione drastica. Deciderà infatti di scappare insieme a Bella. Nel corso della sua fuga, incontrerà alcuni vecchi amici, ma farà anche delle nuove conoscenze. Useppe, tuttavia, non riuscirà a ritrovare la serenità, perché la sua malattia si farà sempre più grave. Non solo, il dolore per l'orrore della guerra e le perdite vissute, continuerà a scavare nell'animo del bambino, tormentandolo. Per assistere al finale di stagione de La Storia occorrerà sintonizzarsi su Rai1 martedì 23 gennaio alle ore 21:30. Inoltre, gli episodi sono già tutti disponibili su RaiPlay, piattaforma in streaming della Rai.