Asia Argento è Santina ne "La Storia": la trasformazione dell'attrice per la serie Rai Asia Argento fa parte del cast stellare de "La Storia", fiction di Rai 1 diretta da Francesca Archibugi e tratta dal romanzo di Elsa Morante. L'attrice ha raccontato la trasformazione che ha dovuto affrontare per interpretare Santina.

Asia Argento ne "La Storia"

La Storia è la serie Rai, in onda dall'8 gennaio ogni lunedì, che sta facendo rivivere sul piccolo schermo le emozioni del capolavoro di Elsa Morante. Con la regia di Francesca Archibugi e la sceneggiatura, tra gli altri, di Francesco Piccolo, la fiction di Rai 1 ambientata a Roma sta conquistando il pubblico, anche grazie all'interpretazione della protagonista Jasmine Trinca, che veste i panni di Ida Ramundo. Tra i personaggi più amati del libro e della serie c'è sicuramente Santina, interpretata da Asia Argento, che alla figura della prostituta e cartomante ha dedicato un lungo post sui social, raccontando la trasformazione esteriore e interiore.

Asia Argento sul set de "La Storia"

Il trucco per coprire i tatuaggi e la parrucca riccia

"Essere diretta da Francesca Archibugi è stato un sogno che si avverava: desideravo lavorare con lei da quando avevo 12 anni e volevo essere Mignon nel suo film ‘Mignon È Partita'". Asia Argento ha usato il suo profilo social per raccontare la sua avventura sul set de La Storia, con Elio Germano, Valerio Mastandrea, Francesco Zenga e Lorenzo Zurzolo. L'attrice ha raccontato la trasformazione necessaria per interpretare Santina, celebre personaggio del romanzo pubblicato nel 1974: sveglia all'alba e primo passaggio al trucco per coprire i tatuaggi.

Lorenzo Zurzolo e Asia Argento sul set

Per il ruolo di Santina, Asia Argento si è sottoposta a un trucco elaborato, opera di Alessia Iacino, illuminato dal marcato rossetto rosso che evidenzia le labbra. Per il personaggio della giovane prostituta e cartomante romana, Asia Argento ha indossato una parrucca riccia "stile Piaf", in riferimento alla cantante Edith Piaf che negli anni Trenta e Quaranta portava i capelli sempre cotonati. "Sentivo di far parte di qualcosa più grande di me, di meraviglioso. Ho sperimentato l’enorme libertà che si prova a collaborare con i grandi, la creatività delle improvvisazioni, il sogno compartecipato nella creazione del personaggio, lo studio e la condivisione. Santina è uno dei personaggi più belli che abbia mai interpretato e non vedo l’ora di godermi tutta la serie su Rai 1", ha scritto Argento nel lungo post di ringraziamenti sui social.

Asia Argento in una scena de "La Storia"

La scelta degli abiti per interpretare Santina

Per completare il personaggio di Santina, una donna che abita la Roma devastata della Seconda Guerra Mondiale, Asia Argento indossa in quasi tutte le scene un grande cappotto marrone, simbolo di un'eleganza ricercata anche in contesti molto umili e piegati dalla povertà. "Grazie alla giacca da domatrice di leoni di Betta Boni, ai costumi da sogno di Catherine Buyse, la scenografia minuziosa di Ludovica Ferrario che mi ha trasportata alla Roma dei miei nonni e di mio padre". Un personaggio dalla grande complessità nato dalla penna di Elsa Morante e che, sessant'anni dopo, Asia Argento ha saputo far rinascere con dignità ed entusiasmo.

Asia Argento