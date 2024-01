La vita privata di Jasmine Trinca: l’ex compagno Antonio Piarulli, la figlia Elsa e i genitori Dal legame con l’ex compagno Antonio Piarulli, conosciuto sui banchi dell’università La Sapienza di Roma, alla nascita nel 2009 della figlia Elsa fino al legame con i genitori: la vita privata di Jasmine Trinca, attrice affermata e protagonista della fiction Rai “La storia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Jasmine Trinca è la straordinaria protagonista della nuova serie Rai “La storia” tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante. “Un ruolo che aspettavo da una vita”, ha dichiarato recentemente l’interprete a proposito del ruolo di Ida, commentando la superlativa prova recitativa coincisa con il suo debutto in una serie Rai. Madre della figlia Elsa, l'attrice è stata a lungo legata al compagno storico Antonio Piarulli. A riconoscere l’indiscutibile talento che ha consentito a Trinca di diventare una tra le più brave attrici italiane contemporanee fu Nanni Moretti che la scelse dopo avere provinato oltre 2500 studentesse provenienti dal liceo classico Virgilio di Roma (cercava un’interprete che non fosse un’attrice professionista per il film “La stanza del figlio”). Quel primissimo ruolo mise in luce il talento di Jasmine che ottenne una candidatura ai David di Donatello e ai Nastri d’argento, vincendo poi il Ciak d’oro come migliore attrice non protagonista, il Globo d'oro per la miglior attrice esordiente della Stampa Estera e il Premio Guglielmo Biraghi ai Nastri d'argento 2001.

La storia d'amore con l'ex compagno Antonio Piarulli

Sotto il profilo privato, Jasmine Trinca è stata legata per anni ad Antonio Piarulli, suo storico compagno conosciuto sui banchi dell’università La Sapienza di Roma. L’attrice, pur avendo già esordito nel mondo del cinema, aveva deciso di iscriversi al corso di Archeologia proposto dalla facoltà di Lettere e Filosofia per inseguire il sogno di diventare archeologa (successivamente accantonato per dedicarsi esclusivamente al cinema).

La nascita della figlia Elsa

Il legame con l’ex compagno di studi è proseguito anche dopo l’università e nel 2009 è nata la figlia Elsa, nome scelto per omaggiare la scrittrice Elsa Morante. “Con lei io mi diverto. L’ho desiderata tanto, anche se non penso che una donna debba necessariamente avere dei figli per sentirsi realizzata”, aveva dichiarato l’attrice a proposito della figlia in un’intervista rilasciata all’Ansa. Nel 2021, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Trinca dichiarò di essere tornata a vivere da sua madre, ufficializzando quindi la separazione dal compagno. Ma i motivi della rottura non sono noti: l’attrice ha sempre tenuto la sua vita privata lontana dai riflettori, un desiderio di privacy che l’ha spinta a non possedere alcun account social e a non condividere nulla della sua vita sentimentale nel corso delle poche interviste rilasciate nell’arco della sua carriera.

Il ricordo dei genitori: il dolore per la perdita del padre e della madre

Jasmine Trinca perse il padre quando l’uomo aveva appena 27 anni. “Ho perso mio padre da piccolissima. Persino per me stessa, è un ricordo più che sbiadito. Un’idea. Una sorta di fantasma. Una parte di me che non ho conosciuto e con la quale, nel bene e nel male, ho dovuto fare i conti”, raccontò in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. La madre, invece, è scomparsa nel 2021. “I Trinca erano i pesciaroli del mercato di Testaccio e io sono cresciuta in un quartiere popolare con una madre che un lavoro fisso non l’aveva e comunque, pur arrabattandosi, viveva con grande dignità. Ho avuto una madre molto più libera di me adesso, avanguardista, pioniera, non una madre devota alla figliolanza, una madre sghemba come quella del film, abitata dall’arte e dal dolore, una supereroina mi sembra oggi, in lotta per vivere. Mi ha trasmesso molto il femminile, con il poco che avevamo sono arrivata qua a Cannes, e questo film è il tentativo anche di fare pace con lei e ringraziarla”, aveva raccontato l’attrice nel 2022 presentando a Cannes il film “Marcel!”. Alla madre, Trinca è rimasta vicina fino alla sua scomparsa, trasferendosi con la figlia Elsa a casa sua nei mesi che hanno preceduto la morte della donna.