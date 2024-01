La storia: cast, trama e puntate della nuova fiction di Rai 1 Da lunedì 8 gennaio va in onda su Rai1 una nuova fiction ispirata al romanzo di Elsa Morante, La Storia. Diretta da Francesca Archibugi con Jasmine Trinca protagonista nel ruolo della maestra Ida Ramundo, che fu di Claudia Cardinale nel 1986. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La Storia è la nuova fiction di Rai 1 ed è un adattamento televisivo del romanzo di Elsa Morante. La serie, diretta da Francesca Archibugi, va in onda a partire da lunedì 8 gennaio 2024 e si compone di 8 episodi, trasmessi a coppie di due per quattro lunedì consecutivi, in prima serata su Rai 1. La storia è ambientata a Roma, negli anni della Seconda Guerra Mondiale e del dopoguerra. La protagonista è Jasmine Trinca che interpreta il personaggio di Ida Ramundo, una maestra elementare vedova costretta a nascondere le sue origini ebraiche per sfuggire alla persecuzioni razziali.

Le anticipazioni della prima puntata di La storia

Nel primo appuntamento della fiction La Storia seguiamo le vicende di Ida Ramundo, maestra elementare ebrea che tiene nascoste le sue origini per sfuggire alle persecuzioni razziali. Suo marito è morto anni prima, mentre ha un figlio adolescente, bellissimo e esuberante, di nome Nino. La sua vita procede tranquilla, aiutata spesso dall'oste Remo. Un giorno del 1941 cambia tutto: Gunther, un soldato tedesco, la segue sotto casa e la violenta. Quando Ida si scopre incinta, è l'inizio di una nuova storia. Mentre Nino è lontano al campeggio, nasce il piccolo Useppe, un bambino dagli occhi azzurri proprio come il padre. Tra Nino e Useppe nasce un legame fortissimo. Più avanti, però, Nino diventa un fascista e decide di arruolarsi in guerra come volontario.

La trama della serie non racconta una storia vera

La trama di Una storia non racconta una storia vera, ma una di fantasia. Seguiremo le peripezie di Ida Ramundo, interpretata da Jasmine Trinca: maestra elementare, vedova, vive con il figlio adolescente Nino. Per nascondere le sue origini ebraiche, la maestra è costretta a fuggire e proteggersi dalle persecuzioni razziali. Quando però viene violentata dal soldato tedesco Gunther, la sua vita prende uan svolta drammatica. Da quella violenza, nasce Useppe: un bambino dal carattere tranquillo e con gli occhi azzurri del padre. Nel frattempo, Nino, interpretato da Francesco Zenga, diventa un fascista convinto e si unisce alla lotta, mentre Ida cerca di sopravvivere con Useppe durante e dopo la guerra.

Il cast: attori e personaggi

Il cast della fiction Una Storia è composto da:

Jasmine Trinca è Ida Ramundo ;

è ; Francesco Zenga è Nino ;

è ; Christian Liberti è Useppe più piccolo;

è Useppe più piccolo; Mattia Basciani è Useppe più grande;

è Useppe più grande; Valerio Mastandrea è Remo;

è Elio Germano è Giuseppe Cucchiarelli;

è Asia Argento è Santina;

è Lorenzo Zurzolo è Carlo Vivaldi alias Davide Segre;

è Lukas Zumbrock è Gunther;

è Vincenzo Nemolato è Domenico;

è Carmen Pommella è Sora Mercedes;

è Giselda Volodi è Vilma;

è Flora Gigliosetto è Carulina;

è Vincenzo Antonucci è Salvatore;

è Anna De Stefano è Rosa;

è Rosaria Langellotto è Serafina;

è Arcangelo Iannace è Giuseppe Primo;

è Antonella Attili è Filomena Marrocco;

è Ludovica Francesconi è Annita;

è Josafat Vagni è Nello;

è Romana Maggiora Vergano è Patrizia;

è Anna Ferruzzo è la signora Di Segni.

Il libro di Elsa Morante che ha ispirato la fiction

La Storia è un romanzo storico di Elsa Morante pubblicato nel 1974 nella collana Gli Struzzi di Einaudi. Si tratta di un romanzo corale ed è un affresco sugli eventi bellici che hanno colpito i quartieri romani martoriati dai bombardamenti: San Lorenzo, Testaccio, Pietralata, il ghetto ebraico di Roma, le alture dei Castelli Romani. Da questo libro è stata già tratta una miniserie diretta da Luigi Comencini con Claudia Cardinale nel 1986.

Dove è stata girata La storia

Le riprese della serie si sono svolte principalmente tra le città di Roma, di Anagni e di Napoli, con un periodo totale di riprese della durata di circa 22 settimane. Per alcune scene importanti, come il bombardamento di San Lorenzo, la produzione ha ricostruito l'intero quartiere in un lotto di terra nei pressi di Roma.

Quante puntate sono e dove vederle in streaming e in replica

La Storia si compone di otto episodi suddivisi in quattro puntate. Per vedere le puntate basterà sintonizzarsi in diretta su Rai1 ma è possibile guardare la serie anche in streaming o in replica on demand sulla piattaforma di RaiPlay.