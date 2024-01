La Storia, anticipazioni terza puntata 22 gennaio: Nino torna dalla guerra cambiato, il dolore di Ida Le anticipazioni della terza puntata della serie La Storia, in onda lunedì 22 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. La trama dei nuovi episodi della serie con Jasmine Trinca e Francesco Zenga. La guerra semina morte, fame e distruzione. Ida e Nino lottano per sopravvivere e riconquistare la serenità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Storia, anticipazioni terza puntata del 22 gennaio

Le anticipazioni della terza puntata della serie La Storia, in onda lunedì 22 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nei nuovi episodi della serie diretta da Francesca Archibugi con Jasmine Trinca, Elio Germano, Mattia Basciani, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Francesco Zenga e Valerio Mastandrea, la guerra ha messo in ginocchio il popolo, tra morte, fame e distruzione. La sofferenza di Ida continua. Nino torna dalla guerra completamente trasformato. Tutti gli episodi della miniserie La Storia sono già disponibili su RaiPlay.

La Storia, anticipazioni terza puntata del 22 gennaio

La trama della terza puntata de La Storia

Le anticipazioni della terza puntata della serie La Storia, in onda lunedì 22 gennaio alle ore 21:30 su Rai1. Nell'episodio 5, la guerra si porta dietro il suo strascico di morte e popoli affamati. L'occupazione nazista ha ridotto le persone alla povertà assoluta. Ida è costretta a vagare per Roma, in cerca di un po' di cibo per il figlio Useppe. Quando i tedeschi scappano, lasciando libera la città, si affaccia timida l'ombra di una speranza. Tutti tornano dal fronte, le famiglie si ricongiungono, ma il dolore bussa di nuovo alla porta di Ida. Le sofferenze per lei non sono affatto finite.

Ida e Nino tentano di ritrovare la serenità dopo la guerra

Jasmine Trinca nel cast de La Storia

Nel corso della terza puntata della serie La storia, sarà possibile assistere anche all'episodio 6. Nino è tornato dalla guerra, ma non sembra più lo stesso. Quella drammatica esperienza lo ha profondamente cambiato. Ida, intanto, torna a fare la maestra elementare. La famiglia tenta come può di ritrovare un po' di serenità. Decidono di prendere una casa in affitto a Testaccio. Sperano che la loro vita possa tornare felice come un tempo. Per assistere alla terza puntata della serie tv La Storia ci sono due opzioni. Si potrà attendere lunedì 22 gennaio, quando andrà in onda alle ore 21:30 su Rai1. Oppure, ci si può sintonizzare su RaiPlay dove tutti gli episodi sono già disponibili.