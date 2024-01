Chi è Francesco Zenga, attore che interpreta Nino nella serie La storia Francesco Zenga è l’attore che interpreta Nino nella serie La storia, è nato nel 2006 e questo lavoro rappresenta il suo debutto. Ha conseguito da poco la maturità scientifica, studia al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma ed è legato a una parentela con Walter Zenga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Francesco Zenga è l'attore che interpreta il personaggio di Nino nella serie La Storia, tratta dal romanzo di Elsa Morante. Nella serie, Nino è il figlio di Ida, interpretata da Jasmine Trinca. Francesco Zenga è un giovanissimo attore italiano, classe 2006, nato a Nocera Inferiore in provincia di Salerno. Questa serie e questo ruolo hanno segnato il suo debutto assoluto e soprattutto l'inizio della sua popolarità. Dopo aver conseguito la maturità scientifica si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Suo nonno e quello dell'ex portiere dell'Inter Walter Zenga erano cugini: questo lo rende, seppur alla lontana, legato al portierone della Nazionale.

Chi è Francesco Zenga, gli studi e la carriera dell’attore

Francesco Zenga ha 18 anni ed ha terminato da poco gli studi scientifici. Da sempre aveva la passione della recitazione, tanto da iscriversi già durante gli anni del liceo in un'agenzia di spettacolo gestita da amici di famiglia. Per cominciare la carriera d'attore ha dovuto affrontare una serie di provini e un percorso lungo tre mesi che lo hanno portato poi a essere selezionato per il ruolo di Nino nella serie "La Storia". La sua capacità di parlare bene il dialetto romanesco, un requisito essenziale per avere la parte, è stata facilitata dal fatto che suo padre aveva vissuto a Roma. Lui ha raccontato: "Come si dice dalle mie parti, il treno passa solo una volta nella vita e lo si prende, senza pensarci troppo sopra". Ora Francesco Zenga si è iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha di certo un sicuro avvenire. Il suo profilo instagram è @_francescozenga.

La vita privata di Francesco Zenga

Sappiamo della parentela che lega Francesco Zenga a Walter Zenga, sebbene si tratti di una parentela alla lontana: il nonno di Francesco Zenga e il nonno di Walter Zenga erano cugini. Per quanto riguarda, invece, la sua vita privata, non ci sono molte informazioni disponibili. Francesco Zenga, in questo senso, sembra che preferisca mantenere questo aspetto della sua vita il più riservato possibile.