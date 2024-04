video suggerito

Dov'è girato "Purché finisca bene – La fortuna di Laura", il film in onda stasera su Rai 1 Oggi, giovedì 4 aprile, va in onda su Rai 1 "Purché finisca bene – La fortuna di Laura", con Lucrezia Lante Della Rovere e Andrea Pennacchi: ecco le location del film per la tv.

A cura di Arianna Colzi

Una scena di Purché finisca bene – La fortuna di Laura

Oggi, giovedì 4 aprile, va in onda Purché finisca bene – La fortuna di Laura, film di Rai 1 che fa parte di un ciclo di pellicole ispirate alla commedia all'italiana che vanno in onda dal 2014. Ognuno di questi è un episodio staccato dagli altri. Il film in onda questa sera è il penultimo ed è uscito nel dicembre 2022 e vede protagonisti Lucrezia Lante Della Rovere (Laura), Andrea Pennacchi (Fabrizio), Emanuela Grimalda (Agnese) e molti altri. La protagonista, Laura Trabacchi, è un'arredatrice di successo: quando la fama e la notorietà, però, vengono meno la donna è costretta a reinventarsi anche grazie all'aiuto della sua ex domestica.

Le location di Purché finisca bene – La fortuna di Laura

La vicenda di Purché finisca bene – La fortuna di Laura è ambientata interamente a Trieste, in Friuli Venezia Giulia. Le riprese, che si sono svolte tra maggio e giugno 2022, hanno coinvolto luoghi simbolo della città, come la celebre piazza Unità d'Italia, che sorge ai piedi del colle di San Giusto. Qui troviamo il municipio di Trieste, il palazzo della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia e la prefettura della città. La piazza si affaccia sul golfo di Trieste offrendo una vista incredibile.

Inizialmente la piazza si chiamava San Pietro, dal nome della chiesa che si trova all'interno del perimetro della piazza. Poi nel 1863 divenne piazza Grande per poi cambiare ancora durante la dominazione austriaca con il nome di Francesco Giuseppe, l'imperatore. Quando Trieste venne finalmente annessa all'Italia, dopo la Prima Guerra Mondiale, nel 1918, la piazza prese il nome di Unità, per poi diventare piazza Unità d'Italia sono nel 1955 dopo la (ri)annessione all'Italia in seguito al Territorio libero di Trieste.

Uno scorcio di piazza Unità d'Italia

I luoghi del film di Rai 1

Tra le altre location d'Italia troviamo anche la riviera di Barcola, un piccolo lembo di terra che costeggia il mare e conduce verso il castello di Miramare, uno dei punti più belli della città. Non mancano anche gli scorci di Palazzo Carciotti, uno dei luoghi più antichi della città, situato all'inizio del Canal Grande.

Palazzo Carciotti a Trieste

Alcune scene sono state girate a Muggia, un piccolo comune del Friuli-Venezia Giulia. Si tratta di un comune molto particolare: si tratta del comune più a Sud della regione ed è l'unico che sarebbe dovuto appartenere all'Istria ma è rimasto in Italia.