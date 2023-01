Come nasce Fabbricante di Lacrime: il libro di Erin Doom è il più venduto del 2022 Erin Doom come Elena Ferrante, sotto pseudonimo raggiunge numeri da record. Il suo libro Fabbricante di lacrime è stato il più venduto in Italia nel 2022.

A cura di Cristina Somma

Le copertine de: "Fabbricante di lacrime" e "Nel mondo in cui cade la neve"

Il nome è ingannevole, sembra straniero, ma Erin Doom – la scrittrice più venduta in Italia nel 2022 – è in realtà italiana, appassionata di scrittura e i libri di Elena Ferrante non li ha mai letti. Non ha mai letto nemmeno Twilight né After. Il suo genere preferito è il romanzo dispotico, come 1984 di Orwell o Fahrenheit 451 di Bradbury. Si sa poco sulla sua identità, ma a differenza di Ferrante rilascia interviste telefoniche e si lascia fotografare con il volto oscurato o coperto. Le uniche certezze sulla sua identità sono poche: è una ragazza emiliana di trent'anni, si chiama Matilde e si è laureata in Giurisprudenza. Riguardo il suo pseudonimo, ha raccontato a Vanity Fair di aver scelto il nome di origine irlandese Erin perché legato alla natura e alla libertà, due concetti che per lei hanno grande valore, ed Erin Doom che intende come destino, sempre presente nelle sue storie. "Ma anche la connotazione negativa di ‘condanna' – ha spiegato – ci sta. In ogni strada, in ogni percorso, in ogni filo che ci lega non c’è solo la parte che ci avvolge ma anche quella che ci stritola. Tutto può essere ombra e luce, una manna dal cielo o un buco nel terreno, bisogna imparare a camminarci in equilibrio".

Matilde preferisce vivere nell'ombra piuttosto che nella luce, per questo sceglie di non rivelare la sua identità. Cerca di tutelarsi, il suo pseudonimo per lei è come una coperta che usa per proteggersi, mai come un fardello. "La celebrità – dice – è anche una gabbia. Riesco a vedere i pro e i contro della fama". Il suo timore di svelarsi dipende dalla paura di consentire a chiunque di entrare nella sua intimità, quello che secondo lei è la sua scrittura. "Uscendo allo scoperto – spiega – mi sentirei quasi violata, nuda. In una parola: letta". Una riservatezza che i suoi fan trovano sospetta. Le chiedono di mostrarsi, di mostrare il viso, non credono sia una persona. "Sono ragazzi molto giovani – prosegue – dai 12 ai 20 anni soprattutto". La sua condizione però, come quella di tanti che scelgono di nascondersi, non l'ha limitata nel riscuotere grande successo. Non solo Ferrante nella scrittura, ma anche Liberato, Myss Keta nella musica e tanti altri scelgono di nascondersi dietro l'anonimato riuscendo a raggiungere grandi numeri in poco tempo.

Le pubblicazioni firmate da Doom fino a oggi sono due e hanno numerosi punti in comune: Fabbricante di lacrime è la prima e Nel modo in cui cade la neve la seconda. Entrambi i romanzi hanno come protagoniste ragazze orfane, raccontano storie d'amore travagliate, sono ambientati in America e c'è sempre un eroe maschile tenebroso. Entrambi i libri sono dei romanzi da lei definiti "a gusto femminile", anche se ultimamente le scrivono anche tanti lettori maschi. La loro stesura avveniva di notte, mentre studiava Giurisprudenza. Di giorno non aveva tempo e scrivere per lei era una forma di evasione, un modo per "mettersi nero su bianco".

Il suo primo libro, Fabbricante di lacrime, è stato il più venduto in Italia nel 2022. Ha riscosso successo in maniera insolita, non tradizionale. È stato pubblicato per la prima volta a puntate sulla celebre piattaforma di scrittura Wattpad che negli ultimi anni sta spopolando soprattutto tra i giovani. Così è stato prima pubblicato su Amazon con l'aiuto di un editor, una ragazza appassionata alla storia, poi notato dalla casa editrice Magazzini Salani, rivisto e aggiornato a maggio 2021. Molti lettori nel corso del tempo le chiedevano di cambiare la storia. "Non li ho mai ascoltati", ha detto. "Seguivo il mio flusso – ha proseguito – scrivevo per me, non avevo aspettative quindi nemmeno il timore di deludere".

Nessuna aspettativa, la scrittura era solo una passione, eppure in pochi mesi il romanzo si è trasformato in un caso editoriale, toccando le vette prima sui social e poi raggiungendo le 450.000 copie vendute. È diventato uno dei libri più discussi e raccontati del BookTok, ovvero nei contenuti di TikTok che trattano di libri e recensioni. A inizio 2022 ha detenuto per cinque settimane consecutive il primo posto della classifica generale dei libri più venduti. Ancora oggi rimane in vetta alle classifiche di vendita, tra i primi posti, da 82 settimane. Non sono mancati infatti i critici, quelli che le hanno scritto per dirle che il libro era brutto o troppo lungo, ma non importa.

La scorsa primavera, dopo il grande successo riscontrato dall'autrice, Colorado Film ha acquisito i diritti di trasposizione cinematografica per trasformare il romanzo in un film di cui le riprese cominceranno nel 2023. Erin Doom dice di non essere mai stata fan di qualcosa, ma ha numerosi seguaci. Sul suo profilo Instagram pubblica le foto che i suoi follower le inviano con tatuaggi ispirati ai suoi libri, pubblica sondaggi per comprendere i gusti dei suoi lettori, ma non ha TikTok. "Sarebbe difficile la gestione di un altro social", spiega. Così com'è difficile mantenere l'anonimato con molti amici che ancora non sanno della sua "seconda vita". Quella da scrittrice, tenuta nascosta anche alla famiglia fino alla pubblicazione del primo libro, dopo il colloquio a volto scoperto con la casa editrice Magazzini Salani avvenuto in videochiamata il 20 dicembre del 2020.

Oggi l'autrice, che contemporaneamente alla scrittura prosegue la sua attività in ambito legale, conta due grandi successi in due anni. Il suo secondo romanzo Nel modo in cui cade la neve è stato pubblicato a inizio del 2022 e oggi è presente nella top 10 dei libri più venduti con 150.000 copie e 12 edizioni.