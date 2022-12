I libri più venduti del 2022 nel segno di TikTok: tra Erin Doom e Joel Dicker anche Allende e Manzini Durante la prima giornata di Più libri più liberi sono stati resi noti i libri più venduti in Italia nel 2022 e altri dati di mercato.

A cura di Redazione Cultura

Durante la prima giornata di Più libri più liberi, all'intero dell'incontro "Come finirà questo 2022. Un anno che speravamo normale", è stata resa nota la classifica Gdl su dati Nielsen BookScan, dei libri più venduti nel 2022 in Italia. Una classifica che vede, come previsto, molto TikTok nella top 10 con "Fabbricante di Lacrime" di Erin Doom che si prende il primo posto nonostante sia un titolo uscito nella primavera del 2021, ma continua a essere un instant classic per la generazione Z che continua a promuoverlo sulla piattaforma cinese. Come avvenuto per la musica, negli anni scorsi, anche le classifiche dei libri cominciano seriamente a essere influenzate dalle nuove forme di promozione dei giovanissimi (Doom, Hoover, Miller) a cui, però, si affiancano titoli più "classici" (Allende, Carofiglio, Manzini).

Lo dimostra, per esempio il secondo posto conquistato dal francese Joel Dicker con "Il caso Alaska Sanders" che si mette alle spalle un altro fenomeno molto attivo su TikTok, ovvero "It ends with us" di Coleen Hoover. In quarta posizione, invece, finisce un classico come Isabel Allende con la sua "Violeta" seguita da "Rancore" di Gianrico Carofiglio e da un altro autore abituato alle prime posizioni in classifica, ovvero Antonio Manzini che è sesto con l'ultimo "Le ossa parlano". Un altro classico che ha avuto con TikTok un'esplosione enorme è "La canzone di Achille" di Madeline Miller uscito addirittura nel 2019, ma che si piazza in settima posizione, confermandosi come longseller di questi anni e precedendo il secondo titoli di Doom, ovvero "Nel modo in cui cade la neve", ottavo, mentre a chiudere questa top 10 ci sono "Let the game begin. Kiss me like you love me" di Kira Shell e "Finché il caffè è caldo" di Toshikazu Kawaguchi.

Dall'incontro è emerso anche che il 2022 chiuderà con una lieve flessione rispetto al 2021, tra l’1,1% e l’1,8% per un valore delle vendite a prezzo di copertina compreso tra il miliardo e 676 milioni e il miliardo e 687 milioni. Altri numeri emersi dall'incontro ci dicono che "la quota di mercato di varia degli editori sotto i 25 milioni di venduto a prezzo di copertina continua a crescere ed è nel 2021 pari al 45,2% contro il 44,3% dell’anno precedente e il 42,6% del 2019", che le librerie fisiche recuperano terreno (sono cresciute dell’1,3% fino a 674,8 milioni mentre l'’online flette invece del 5,3% a 532,9 milioni), che "i romanzi di autori stranieri sono cresciuti del 9,1%, quelli degli italiani del 4,3%, i fumetti del 15,9%" e che "tra i segmenti che meglio hanno performato nel 2022, i romanzi d’amore scritti da italiani (più 231%), le guide per la casa (più 130%), chick lit italiani (92%)". Infine emerge che i prezzi rimangono stabili nonostante l'inflazione, con il "prezzo medio del venduto si attesta a 14,62 euro, in calo dello 0,4% rispetto al 2021". Ecco la classifica dei libri più venduti del 2022