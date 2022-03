Chi è Erin Doom, il caso letterario in testa alle classifiche grazie a TikTok Chi è Erin Doom, la scrittrice italiana diventata il caso letterario del 2022 dopo aver venduto oltre 70mila copie de “Il fabbricante di lacrime”.

A cura di Vincenzo Nasto

Le copertine de: "Il fabbricante di lacrime" e "Nel mondo in cui cade la neve"

Da Wattpad a Magazzini Salani, passando per oltre 870 milioni di visualizzazioni su TikTok: Erin Doom è il caso letterario del 2022, in grado di conquistare la testa della classifica nelle vendite con il libro "Il fabbricante di lacrime". Il romanzo, inizialmente pubblicato sulla piattaforma social-letteraria Wattpad, dove ha superato i sei milioni di lettori, sta vivendo un periodo florido, con oltre 70mila copie vendute in poco meno di un anno. La scrittrice, che si nasconde dietro lo pseudonimo Erin Doom, non ha fermato però il suo momentum letterario, pubblicando negli scorsi mesi anche "Nel mondo in cui cade la neve", che questa settimana è entrata in top 10 vendite, classificandosi al sesto posto.

Chi è Erin Doom

Tutto quello che si conosce riguardante Erin Doom, pseudonimo di una scrittrice italiana di origine emiliana, sono i suoi studi scientifici liceali e la sua formazione giuridica, piccoli particolari ammessi durante l'intervista rilasciata a Repubblica lo scorso 15 gennaio. L'autrice, che si è avvicinata al mondo della scrittura grazie a Tolkien, ha incominciato a pubblicare i primi capitoli del suo racconto "Il fabbricante di lacrime" su Wattpad. La piattaforma di lettura social lanciata nel 2006 è stato il primo campo di prova per la scrittrice, che capitolo dopo capitolo, ha rapito l'immaginario dei lettori, arrivati a quota sei milioni prima dello scorso giugno. Poi l'arrivo dell'editore, Magazzini Salani – lo stesso di Harry Potter e Roald Dahl -, che ha deciso di raccogliere la sfida e di lanciare nel vasto mercato della letteratura il progetto di debutto della giovane autrice.

Di cosa parla Il fabbricante di lacrime

A convincere Magazzini Salani è stato il grande passaparola che ha influenzato la parabola ascendente di Erin Doom. Anche se lontana dall'approfondimento letterario e dalle dinamiche commerciali che si creano attorno a un romanzo, TikTok è diventato il più grande motore di promozione per "Il fabbricante di lacrime". Il racconto si svolge attorno alla figura di Nica, la protagonista della storia, e l'orfanotrofio che l'ha ospitata durante la sua crescita, in cui vige la leggenda del fabbricante di lacrime, un artigiano dagli occhi chiari come il vetro, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Nella storia Nica è accompagnata, dopo l'adozione da parte dei coniugi Milligan, da Rigel, altro orfano inquieto e misterioso adottato dalla famiglia. Un romanzo che, come ha dichiarato la scrittrice, si muterà solo in pochi aspetti rispetto alla versione digitale su Wattpad, un capitolo che non stravolgerà la storia.

La viralità su TikTok e il fenomeno in crescita

La pubblicazione dello scorso giugno 2021 sembra aver ancora di più spinto il romanzo su TikTok, ormai florido di video in cui giovani ragazzi unboxano la versione cartacea: numericamente sono oltre 870 milioni le visualizzazioni dei video che riguardano lo scritto, un numero incredibile e che chiarisce anche la mole di vendite del romanzo. Oltre 70mila copie in nove mesi, ma non è finita qui: la scrittrice ha deciso di pubblicare nel 2022 il suo secondo romanzo: "Nel mondo in cui cade la neve". Per adesso il libro si classifica al sesto posto tra i più venduti in Italia, complice anche il legame con il romanzo precedente: anche questa volta la protagonista è orfana, in viaggio dal Canada alla California. Il caso letterario Erin Doom non è isolato: altri due libri che hanno avuto una grande viralità su TikTok, entrano con forza nella top 10 dei romanzi più venduti in Italia. Da una parte la new entry "It ends with us. Siamo noi a dire basta" di Colleen Hoover al terzo posto, dall'altra solo al settimo posto il fenomeno Madeleine Miller con il romanzo edito da Marsilio e intitolato "La canzone di Achille".