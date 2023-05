Che Tempo Che Fa “smaschera” Erin Doom, la scrittrice misteriosa svelerà la sua identità da Fazio La scrittrice emiliana, caso letterario degli ultimi anni, svelerà la sua identità nel corso della puntata di Che Tempo Che Fa del 14 maggio, quando sarà ospite di Fabio Fazio per presentare il suo nuovo romanzo.

A cura di Andrea Parrella

È uno dei casi letterari italiani più eclatanti degli ultimi anni, sospinta dal successo dei suoi libri e dal fattore anonimato. Anonimato che verrà sfatato nella puntata di Che Tempo Che Fa del 14 maggio, quando Erin Doom, l'autrice che ha pubblicato diversi libri sotto questo pseudonimo ed ha avuto un enorme riscontro sui social e in libreria, svelerà per la prima volta la propria identità proprio in occasione di un'intervista con Fabio Fazio. L'appuntamento è con Che Tempo Che Fa, il 14 maggio dalle ore 20.

Un caso letterario incredibile

Punto di riferimento per un’intera generazione di giovani lettori, Erin Doom è diventata celebre grazie all'esordio del suo primo romanzo, "Fabbricante di lacrime", pubblicato sulla piattaforma Wattpad, strumento che negli ultimi anni ha dato spazio a molti scrittori e scrittrici esordienti, che sono poi riusciti a trovare un editore grazie all'effetto volano di interne. Milioni di visualizzazioni per lei e oltre 500mila copie vendute, che hanno reso "Fabbricante di lacrime" il libro più venduto dell'anno in Italia, capace di rimanere in classifica per 100 settimane e giunto alla 24esima ristampa.

Cosa sappiamo di Erin Doom

La svolta sta proprio nello svelamento dell'identità di Erin Doom a Che Tempo Che Fa. Di lei si sa pochissimo salvo il suo nome, Matilde, le origini emiliane, il curriculum di laureata in Legge e il fatto che si tratti di un under 30. L'attenzione quindi sarà tutta per la puntata del 14 maggio di Che Tempo Che Fa, opportunamente promossa dallo stesso Fabio Fazio, che con un post sui social della trasmissione ha annunciato l'intervista evento, durante la quale presenterà in anteprima "Stigma", primo capitolo di una nuova saga che vede protagonisti Mireya e Andras, nelle librerie dal 16 maggio.