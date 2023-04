Torna con Stigma Erin Doom, la scrittrice misteriosa di Fabbricante di lacrime e star di Tiktok Dopo “Fabbricante di lacrime” e “Nel modo in cui cade la neve” Erin Doom, scrittrice bestseller torna in libreria con “Stigma”.

A cura di Francesco Raiola

Torna in libreria il prossimo 16 maggio Erin Doom, pseudonimo di una giovane scrittrice italiana di cui non è nota l'identità, che ha conquistato le classifiche di vendita con "Fabbricante di lacrime" e "Nel modo in cui cade la neve", due libri che per mesi hanno occupato le posizioni alte della classifica anche grazie al tam tam su TikTok, a dimostrazione di quanto il social possa essere un fattore di propulsione per alcuni titoli. Il nuovo libro, pubblicato sempre da Magazzini Salani, si intitola Stigma, sarà di 528 pagine e costerà 19,90 euro, e si prevede possa diventare già uno dei casi editoriali del 2023 dopo che i due libri precedenti sono finiti nella lista dei 10 libri più venduti dello scorso anno, con oltre 700 mila titoli venduti.

Stigma è la storia di Mireya, una ragazza che si trasferisce a Philadelphia cercando la fortuna che non aveva trovato in patria, dove la disillusione l'aveva ormai portata a non trovare più spinte per restare: "La protagonista di questa storia non crede più nei miracoli. Troppe volte la vita l’ha masticata e risputata, illudendola che un futuro scintillante fosse in serbo per lei." si legge nella nota stampa. La vita della protagonista cambia quando si trova davanti al l'insegna del club Milagro's, un locale esclusiva in cui riesce a farsi assumere come barista e che cambierà la sua vita: "Eccentrico e sfarzoso, il club Milagro’s è un luogo capace di affascinare chiunque ne varchi la soglia, Mireya compresa".

Erin Doom descrive così il momento in cui Miraya si trova davanti al club: "Ai miei occhi apparve un’insegna luminosa che si rifletteva come argento liquido sull’asfalto scivoloso del marciapiede. Fu istantaneo. Inaspettato. Fu come sentire qualcosa dentro agganciarsi con forza improvvisa a quell’unica, brillante parola: ‘Milagro’s’… miracolo". Nel club, tra segreti e lustrini, la protagonista incontra il capo della sicurezza, Andreas, ma l'incontro non parte al meglio: "Fra Mireya e Andras è odio a prima vista. Entrambi portano sulla pelle gli stessi segni, hanno addosso il marchio di chi ha dovuto imparare a lottare per sopravvivere. Eppure i due continuano a imbattersi l’uno nell’altra, come attirati da una forza misteriosa che non sanno né possono contrastare, stretti da un filo dorato più forte di un destino". Stigma segna il ritorno di Erin Doom, una delle autrici più amate dalla Generazione Z.