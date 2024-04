Star di TikTok uccisa a colpi di arma da fuoco fuori casa: giallo sulla morte di Om Fahad a Bagdad

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

È stata uccisa a colpi d'arma da fuoco Om Fahad , famosa tiktoker e influencer irachena. La ragazza è stata freddata davanti alla sua casa a Bagdad. Ad annunciare quanto accaduto – secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Guardian – è stato il ministero degli Interni iracheno riferendo di "una donna nota sui social media" uccisa da "aggressori ignoti", e annunciando la formazione di "una squadra di investigatori specializzati" per comprendere le circostanze che hanno portato all'omicidio.

La giovane, il cui vero nome era Ghufran Sawadi, è stata raggiunta da colpi di pistola mentre si trovava all'interno della sua auto nel quartiere di Zayouna. Il grilletto è stato premuto da un uomo a bordo di una moto. Una fonte della sicurezza ha riferito che l'aggressore avrebbe fatto finta di consegnare del cibo. L'agenzia di stampa Al Hurra sottolinea che un'altra donna è rimasta ferita nell'aggressione.

Fahad era diventata famosa su TikTok per aver condiviso video di se stessa mentre ballava musica pop vestita con abiti aderenti e guadagnandosi decine di migliaia di follower. Lo scorso anno era stata anche condannata a sei mesi di carcere per aver condiviso video che, secondo il Tribunale, "contenenti discorsi indecenti che minano il pudore e la moralità pubblica".

Dopo la sua condanna il governo aveva creato un comitato per monitorare i siti di social media, in primis TikTok e Youtube, che avessero contenuti ritenuti offensivi e punire i responsabili.

L'Osservatorio indipendente Euro-Mediterraneo per i Diritti Umani all'epoca denunciò "la detenzione e la condanna da parte delle autorità irachene di creatori di contenuti di social media con accuse vaghe", affermando che questo "non giustifica la limitazione dei diritti naturali che è estremamente preoccupante".

Non è la prima volta che succede un episodio del genere in Iraq. Sempre a Bagdad, nel 2018, la modella e influencer Tara Fares, 22 anni, fu uccisa per strada da alcuni uomini.