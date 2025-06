Agguato ai vigili del fuoco, chiamati per l’incendio e uccisi da cecchino, 3 morti in Usa: “Imboscata”

video suggerito

Antonio Palma

Assurdo e terribile agguato mortale ai vigili del fuoco intervenuti per spegnere un incendio boschivo nello stato dell’Idaho, in Usa. Due vigili del fuoco sono stati uccisi e un altro ferito gravemente a colpi d'arma da fuoco nelle scorse ore a Coeur d'Alene dove la polizia è intervenuta in forze e poco dopo ha trovato il corpo senza vita del presunto killer, probabilmente morto suicida.

"Un'imboscata totale, i vigili del fuoco non hanno avuto scampo"

A sparare un vero e proprio cecchino che si sarebbe appostato tra gli alberi colpendo a morte i pompieri domenica. "È stata un'imboscata totale. I vigili del fuoco non hanno avuto scampo", ha dichiarato Richard Norris, sceriffo della contea di Kootenai. L’allarme attorno alle 13:30 di domenica ora locale quando in tutta la zona è scattato il coprifuoco e una caccia all’uomo conclusa alcune ore dopo con il rinvenimento del presunto assassino nei boschi del monte Canfield con l’arma accanto.

Inizialmente si temeva che gli aggressori fossero più di uno ma poi la polizia ha accertato che si è trattato di un singolo individuo. "Sulla base delle informazioni preliminari, riteniamo che il killer dell'Idaho che ha sparato sui pompieri abbia agito da solo" ha spiegato lo stesso Norris, indicando che non sussiste più una minaccia per la popolazione locale.

Incendio forse appiccato di proposito

Sulla dinamica esatta e sul movente si indaga ancora ma le autorità locali hanno affermato che l'incendio sembra essere stato appiccato intenzionalmente come parte di una vera e propria imboscata. Lo stesso ufficio dello sceriffo ha rivelato che il killer ha sparato anche sugli agenti che lo stavano cercando prima di uccidersi

Uno dei pompieri uccisi lavorava per il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Coeur D'Alene, mentre l'altro era impiegato presso i Vigili del Fuoco della Contea di Kootenai. Il terzo pompiere colpito, vigile del fuoco di Coeur D'Alene, è stato operato d’urgenza ed ricoverato in ospedale dove sta "lottando tra la vita e la morte".

I pompieri erano intervenuti dopo che era scoppiato un piccolo ma persistente incendio boschivo. Mentre i vigili del fuoco spegnevano l'incendio, però, dai boschi sono partiti i colpi da arma da fuoco mortali. Sul posto sono intervenuti 300 agenti delle forze dell'ordine, da quelli locali a quelli federali e gli Swat che hanno innescato anche uno scontro a fuoco col killer.

Il governatore dell'Idaho, Brad Little, ha definito l’agguato un "odioso attacco diretto ai nostri coraggiosi vigili del fuoco". “Diversi eroici vigili del fuoco sono stati aggrediti oggi mentre intervenivano per spegnere un incendio nel nord dell'Idaho", ha dichiarato, aggiungendo: "Chiedo a tutti gli abitanti dell'Idaho di pregare per loro e per le loro famiglie