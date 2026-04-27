Attualità
video suggerito
video suggerito

Siena, esce di strada e si schianta contro il guardrail: 37enne trovato carbonizzato nell’auto

L’uomo è uscito fuori strada e si è schiantato contro un guardrail lungo la Siena-Grosseto. Il suo corpo è stato trovato nell’abitacolo della vettura dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio.
Accedi a contenuti speciali, newsletter e podcast: gratis per 14 giorni.
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Tragedia nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 223, nel territorio di Sovicille, in provincia di Siena. Era quasi mezzanotte quando un’auto è finita fuori controllo prendendo fuoco dopo l’impatto. I Vigili del Fuoco, intervenuti per domare il rogo, hanno scoperto al termine delle operazioni che all’interno dell’abitacolo c'era il corpo carbonizzato di un uomo di 37 anni.

L’incidente è avvenuto al chilometro 57+600 della Siena-Grosseto. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è uscito di strada e si è incendiato in seguito all’impatto con il guardrail. Pronto l’intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco, ma per il 37enne non c’era già più niente da fare. Il suo corpo è stato ritrovato soltanto al termine delle operazioni di spegnimento. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale e personale Anas.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
in iran
Negoziati in stallo, Araghchi incontra Putin. Israele bombarda il Libano, almeno 14 morti
La guerra in Iran colpisce anche l'agricoltura italiana, allarme CIA: "Gasolio raddoppiato, fertilizzanti alle stelle"
Uccisa in raid israeliano in Libano la giornalista Amal Khalil, l'ultimo messaggio: "C'è un attentato ma sto bene"
Crisi Energetica, il piano dell'Ue per l'emergenza: voucher, aiuti alle imprese ma niente smart-working
Cosa prevede il piano europeo per riaprire lo Stretto di Hormuz
Cessate il fuoco in Libano, Anghelone: "Tregua imposta da Trump per riaprire lo Stretto di Hormuz"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views