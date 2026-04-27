Siena, esce di strada e si schianta contro il guardrail: 37enne trovato carbonizzato nell’auto
Tragedia nella tarda serata di ieri lungo la strada statale 223, nel territorio di Sovicille, in provincia di Siena. Era quasi mezzanotte quando un’auto è finita fuori controllo prendendo fuoco dopo l’impatto. I Vigili del Fuoco, intervenuti per domare il rogo, hanno scoperto al termine delle operazioni che all’interno dell’abitacolo c'era il corpo carbonizzato di un uomo di 37 anni.
L’incidente è avvenuto al chilometro 57+600 della Siena-Grosseto. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo è uscito di strada e si è incendiato in seguito all’impatto con il guardrail. Pronto l’intervento dei sanitari e dei vigili del fuoco, ma per il 37enne non c’era già più niente da fare. Il suo corpo è stato ritrovato soltanto al termine delle operazioni di spegnimento. Presenti sul posto anche gli agenti della polizia stradale e personale Anas.