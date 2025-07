Il 30enne Luigi Contena ucciso in un agguato a Orune: il papà era stato arrestato a maggio per omicidio

video suggerito

Un 30enne è stato ucciso nelle campagne del Nuorese, a Orune. Secondo le prime indiscrezioni, la vittima sarebbe stata uccisa con diversi colpi di arma da fuoco. È ancora da chiarire la dinamica della vicenda e il movente del delitto.

La vittima sarebbe Luigi Contena, 30 anni, figlio maggiore di Pietro Contena, arrestato lo scorso 20 maggio sempre per omicidio. Il delitto sarebbe avvenuto nell'ovile del suocero. Secondo chi indaga si tratterebbe di un vero e proprio agguato: il giovane era infatti andato ad accudire gli animali al posto dell'anziano, al momento ricoverato. Mentre entrava nell'ovile è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco.

Il cadavere sarebbe stato ritrovato intorno alle 10.30 del mattino grazie a una telefonata al 112. Si indaga per omicidio e l'autopsia è stata affidata al medico legale Roberto Demontis. Il papà del 30enne ucciso è stato arrestato a maggio per l'uccisione di Luca Goddi, avvenuta in un luogo pubblico e in pieno giorno nell'agosto del 2023 a Orune.

Per individuare il colpevole, le indagini sono andate avanti per mesi fino all'arresto di Contena, che secondo l'accusa avrebbe freddato Goddi con alcuni colpi di pistola mentre transitava in auto davanti al bar dove quest'ultimo si trovava.

A distanza di mesi, arriva ora la notizia della morte del figlio 30enne di Contena, attualmente in carcere. Sulle dinamiche dei fatti si continua a indagare: l'ipotesi è quella di omicidio, mentre si brancola nel buio per il movente. Secondo gli investigatori potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, forse legato anche al delitto di Goddi.

Per il momento però si tratta solo di ipotesi che dovranno essere verificate. Quello che appare certo è che il 30enne ucciso sia rimasto vittima di un agguato da parte di un killer che è poi sparito nel nulla.