Ibiza, 30enne ucciso a coltellate davanti a un locale: “È un giovane italiano, l’assassino è in fuga”

Un 30enne è stato ucciso a coltellate a Ibiza, il giovane sarebbe di nazionalità italiana. L’aggressore è fuggito. Si indaga sul movente: si ipotizza una resa dei conti, scartata la rapina finita male. Segue il caso il consolato italiano a Barcellona.

Un ragazzo di 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato a Ibiza, nella zona turistica di Playa d'en Bossa. Stando a quanto riportano i media spagnoli, l'uomo sarebbe di nazionalità italiana e di origini napoletane.

Dopo l'accoltellamento, avvenuto intorno alle 16.30, secondo il Periodico de Ibiza, l'aggressore si è dato alla fuga. I servizi di emergenza si sono recati sul posto e hanno cercato di rianimare il 30enne senza riuscirci. Il ragazzo è morto poco dopo le 17. La Guardia Civil di Ibiza sta indagando sul caso. Non è ancora chiaro il movente dell'aggressione.

Il giovane è stato raggiunto dalle coltellate in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. Più precisamente, nelle vicinanze del bar dell'Associazione residenti di Platja d'en Bossa. L'ipotesi iniziale suggeriva che l'aggressione fosse il risultato di un tentativo di rapina. Poco dopo, questa teoria è stata scartata.

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Ora sembra che l'attacco sia stato una resa dei conti. L'ente sanitario Samu061 ha riferito che la vittima è stata accoltellata all'altezza dell'emitorace sinistro. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, il 30enne era in arresto cardiocircolatorio: "Nonostante tutti i tentativi di stabilizzare il paziente, alla fine è deceduto".

A lanciare l'allarme pare sia stata una una donna che aveva appena parcheggiato in strada nella zona ed era all'interno della sua auto, intenta a ingannare il tempo guardando il cellulare.

In quel momento, ha raccontato, ha sentito un botto nella parte posteriore dell'auto ed è scesa dal veicolo per vedere cosa stesse succedendo. Ha visto l'uomo, coperto si sangue, cadere e ha chiamato i soccorsi.

Fonti informate, citate da quotidiani italiani, confermerebbero la nazionalità del 30enne. A quanto si apprende, il consolato italiano a Barcellona sta seguendo il caso.