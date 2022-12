Torna Più Libri Più Liberi 2022 a Roma: programma eventi, espositori e biglietti della fiera Torna mercoledì 7 dicembre l’appuntamento con la piccola e media editoria ospitata al centro congressi La Nuvola dell’Eur: eventi e presentazioni fino a domenica 11.

A cura di Beatrice Tominic

Al via oggi, mercoledì 7 dicembre, la rassegna Più Libri Più Liberi, la fiera della piccola e della media editoria ospitata al centro Congressi La Nuvola dell’Eur a Roma. L'iniziativa, che si concluderà domenica 11 dicembre, torna quest'anno con tante novità ed tanti eventi: un'occasione per professionisti e appassionati di acquistare libri, partecipare ad eventi e a presentazioni di nuovi lavori e conoscere nuove case editrici.

Questa nuova edizione potrebbe essere una delle ultime ospitate al Centro Congressi de La Nuvola all'Eur: nel 2025 terminerà il contratto di locazione e la fiera dovrà cercare un altro nuovo posto. Con l'occasione non si esclude un nuovo cambiamento. L'iniziativa potrebbe non tenersi più nel mese di dicembre, come richiesto dei librai indipendenti: Più Libri Più Liberi a dicembre, è troppo vicina al periodo natalizio e può causare ricadute sulle vendite.

Il programma completo e gli eventi di Più Libri Più Liberi

Come ogni anno, il programma di Più Libri Più Liberi è ricco di eventi ospitati nelle varie sale del centro congressi, dallo Spazio Rai a quello dedicato alla Regione Lazio. Si comincia stamattina con l'incontro organizzato per gli editori e le editrici stranieri, si continua con l'appuntamento con i fumetti di Topolino e con quelli delle Biblioteche di Roma.

Si continua, poi, nei cinque giorni di fiera con appuntamenti e panel che procedono dalla mattina fino alla sera. Fra i molti ospiti anche giornalisti come Jennifer Guerra, Francesca Mannocchi e Cecilia Sala, attivisti come Pietro Turano e volti dello spettacolo come Alessandro Cattelan, Ascani0 Celestini e Serena Dandini.

Espositori della Fiera Nazionale della piccola e media editoria

Ecco alcuni degli editori presenti alla fiera (in ordine alfabetico). L'elenco completo può essere consultato dal sito di Più Libri Più Liberi:

Adelphi Edizioni;

Alegre;

Bao Publishing;

Del Vecchio Edizioni;

Editori Laterza;

Editori Riuniti;

Edizioni e/o;

Fandango Libri;

Fazi Editori;

Hoepli;

Iperborea;

Mimesis Edizioni;

People;

Sur.

Acquistare i biglietti per Più Libri Più Liberi

I biglietti per prendere parte alla rassegna sono ancora disponibili online, nel sito dell'evento. Il biglietto intero, per gli adulti, costa 10 euro; il ridotto per i ragazzi dai 6 ai 18 anni ne costa 6, mentre quello per gli over 65 8 euro. L'accredito per i visitatori professionali, invece, è di 10 euro.

Il prezzo, invece, aumenta di qualche euro se si acquistano i biglietti nella biglietteria del centro congressi: qui la spesa è di 12 euro per un biglietto adulti; 7 per il ridotto (che il mercoledì e il venerdì comprende anche gli e le studenti delle università) e, infine, 22 per l'accredito professionale.