Dov'è stato girato Folle d'Amore, il film di Rai 1 sulla vita della poetessa Alda Merini Su Rai 1 va in onda "Folle d'amore", il film-tv dedicato alla vita della poetessa milanese Alda Merini: tra le location della pellicola non manca il capoluogo lombardo così come tanti luoghi di Torino e del Piemonte.

A cura di Arianna Colzi

Laura Morante e Federico Cesari in Folle d'amore

Va in onda giovedì 14 marzo Folle d'Amore-Alda Merini, il film Rai sulla vita della poetessa Alda Merini, interpretata da Laura Morante e da Rosa Diletta Rossi. La pellicola per la tv girata da Roberto Faenza racconta in tre capitoli le vicissitudini della scrittrice milanese, concentrandosi soprattutto sugli aspetti più privati e meno noti al grande pubblico. Il film è stato girato tra Torino e Milano, città in cui Merini ha vissuto per tutta la vita, soprattutto lungo nella zona del Naviglio Grande.

Laura Morante è Alda Merini

Le location di Folle d'Amore-Alda Merini

Le riprese del film si sono tenute tra l'ottobre 2022 e la fine dello stesso anno. La scelta che salta subito all'occhio è quella di girare prevalentemente a Torino, dove sono state ricreate tantissime delle location milanesi che hanno contraddistinto la vita di Alda Merini. Diversi luoghi sono stati ricreati e riprodotti a Torino. Per esempio, la Chiesa dello Spirito Santo ha prestato i suoi spazi per riprodurre la Chiesa di Santa Maria delle Grazie al Naviglio. L'edificio di culto si trova lungo il Naviglio Grande, in Alzaia Naviglio Grande 34: la navata e altri locali della chiesa, a pochi passi dalla vera abitazione di Merini, sono stati riprodotti all'interno della chiesa barocca torinese.

La scena del matrimonio in Folle d'amore

La chiesa è particolarmente importante nel film e della vita di Alda Merini: qui si è sposata con Ettore Carniti nel 1954, che sarà suo marito fino al 1983, anno della sua morte, da cui ha avuto quattro figlie. Carniti era un operaio e i due acquisirono anche una panetterie in via Lipari nell'attuale quartiere Washington a Milano.

Le riprese a Torino di Folle d'amore

Oltre alla Chiesa, in Piemonte sono state girate anche le scene alla Certosa Reale di Collegno, comune in provincia di Torino. Nato come monastero nella prima metà del Seicento, dopo aver ospitato per duecento anni i monaci certosini, a partire dal 1853 è la sede del Regio Manicomio del Regno di Savoia. Con la nascita del Regno d'Italia la Certosa di Collegno diventa uno delle strutture psichiatriche più importanti del Paese: qui, infatti, si instaura l'Ospedale Psichiatrico di Torino. L'ospedale è stato dismesso nel Novecento e oggi è sede di alcuni uffici amministrativi e di alcune aule universitarie.

La Certosa Reale di Collegno

In Folle d'amore nella Certosa Reale di Collegno è stato ricostruito l'ospedale psichiatrico Paolo Pini, l'ex manicomio situato nel quartiere Affori di Milano. Alda Merini venne internata qui per problemi di salute mentale dal 1964 al 1972: periodo particolarmente difficile per la poetessa, che si alterna a brevi ritorni a casa e ad altre due gravidanze.

L'ingresso all'ex ospedale psichiatrico di Torino

I luoghi di Milano di Folle d'amore

Tra i luoghi di Milano che si vedono in Folle d'amore-Alda Merini c'è anche l'abitazione di Ripa di Porta Ticinese, sui Navigli: alcune scene del film sono state girate proprio davanti alla vera casa di Alda Merini. Proprio di fronte a quello che è stato il suo rifugio per decenni c'è il "ponte di pietra" che la città di Milano le ha dedicato rinominandolo Ponte Alda Merini.

Il ponte Alda Merini