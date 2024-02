I Ricchi e Poveri sono le rock star di Sanremo 2024 con i cristalli e le piume Il duetto più atteso della serata delle cover di Sanremo 2024? Quello tra Ricchi e Poveri e Paola e Chiara, che si sono esibiti in un medley di Sarà perché ti amo e Mamma Maria: ecco cosa hanno indossato i concorrenti sanremesi per questa inedita performance. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La serata delle cover è quella più attesa in ogni edizione del Festival di Sanremo e anche in questo 2024 non sta deludendo le aspettative degli appassionati. Tra le esibizioni che hanno generato maggiore hype nel pubblico fin dall'annuncio c'è stata quella dei Ricchi e Poveri, che hanno scelto di duettare con Paola e Chiara, tornate sul palcoscenico dell'Ariston per un medley di due canzoni iconiche, Sarà perché ti amo e Mamma Maria. Colori, glitter e dettagli appariscenti: ecco cosa hanno indossato i concorrenti sanremesi per questa esperienza inedita.

I Ricchi e Poveri brillano a Sanremo

Fin dalla loro prima apparizione sanremese i Ricchi e Poveri hanno dimostrato di aver messo in atto una drastica rivoluzione di stile all'insegna dei colori e dell'allegria. Seguiti dalla stylist Rebecca Baglini, hanno dato spazio a look appariscenti e variopinti, tutti custom made, così da rivelare il loro animo ancora divertente, sbarazzino e fresco nonostante l'avanzare dell'età. Dopo aver debuttato avvolti in un fiocco, ieri sera hanno mixato strass e piume con due completi coordinati total pink in stile Mean Girls. Per i duetti hanno osato con gli scintillii con dei nuovi completi coordinati.

I Ricchi e Poveri con Paola e Chiara

I look con i cristalli dei Ricchi e Poveri

Per la serata delle cover, in occasione della quale hanno reinterpretato con Paola e Chiara alcuni dei loro più grandi successi, i Ricchi e Poveri hanno scelto qualcosa di un tantino più "sobrio" rispetto alle puntate precedenti. L'effetto finale, però, è una vera e propria esplosione di luccichii. Angelo ha abbinato dei pantaloni neri classici a giacca e cravatta in tinta ma ricoperte di cristalli. Angela, invece, ha preferito pantaloni a zampa e casacca a maniche lunghe e collo alto arricchita da una cascata di piume sugli orli e sui polsini. Chi ha firmato i look sparkling dei Ricchi e Poveri? Oséree. Il dettaglio che ha reso ancora più unica la performance? L'energia travolgente dei due leggendari cantanti.

I Ricchi e Poveri in Oséree