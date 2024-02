Il look dei Ricchi e Poveri a Sanremo è un omaggio a Mean Girls: “Il giovedì vestiamo rosa” I Ricchi e Poveri stanno conquistando l’Ariston. Per la terza serata del Festival di Sanremo 2024, il duo ha stupito tutti con un look tutto rosa, un tributo al celebre film con Lindsay Lohan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

I Ricchi e Poveri

I Ricchi e Poveri sono una delle sorprese di questo Festival di Sanremo 2024. Il duo, che vanta una carriera decennale, sta stupendo tutti con la canzone Ma non tutta la vita e con i loro look indimenticabili. Dopo aver indossato un fiocco gigante che li univa nella prima sera della kermese, per la terza serata hanno scelto due abiti in total pink. Chi avrebbe mai immaginato di vedere i Ricchi e Poveri in pieno mood Barbiecore?

L'abito rosa dei Ricchi e Poveri e il riferimento a Mean Girls

Se per la prima serata del Festival di Sanremo i Ricchi e Poveri hanno debuttato con un outfit firmato Vivetta, brand originale e stravagante noto per il suo stile molto riconoscibile, per la terza serata scelgono un total look Oséree. La mise custom made, curata dalla stylist Rebecca Baglini, ha visto Angela Brambati scegliere un completo interamente rosa rivestito di strass composto da un top senza maniche e pantaloni coordinati. A illuminare il look un collo di piume fucsia e un mantello con strascico in raso anche questo ricco di piume rosa. Anche Angelo Sotgiu non ha rinunciato al rosa: i pantaloni neri tradizionali si abbinavano a un blazer pieno di paillettes rosa, stessa texture riprodotta poi sulla cravatta.

I Ricchi e Poveri in Oséree

Questo outfit semplicemente irresistibile è stato postato sul loro profilo Instagram con una citazione memorabile dal film Mean Girls con Lindsay Lohan e Rachel McAdams. "On Thursdays we wear pink (Il giovedì vestiamo rosa, ndr)" è la versione rivisitata della celebre frase del film "Il mercoledì indossiamo il rosa". Non solo gli abiti dei Ricchi e Poveri sono già tra i più amati del Festival, ma Angela e Angelo sono già diventati idoli dei Millennials con questa citazione intramontabile.

I Ricchi e Poveri all'Ariston