Geolier a Sanremo mostra i tatuaggi con la maglia trasparente Geolier è tra i grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2024, al quale partecipa col brano I p' me, tu p' te. Sul palco dell'Ariston ha rinunciato a tute e abiti da rapper, preferendo dei completi glamour: ecco il suo look per la seconda serata.

A cura di Valeria Paglionico

Geolier è uno dei grandi protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa col brano I p' me, tu p' te. Fin da quando ha annunciato che la sua canzone sarebbe stata in napoletano, è finito al centro delle polemiche: per lui Amadeus ha cambiato il regolamento della kermesse canora, lasciando via libera a un testo completamente in dialetto. Per il cantante partenopeo si tratta della prima volta sul palco dell'Ariston e fin dalla puntata di debutto ha dato prova di essere super talentuoso, esibendosi con estrema sicurezza. Cosa ha indossato per la seconda serata.

Il gilet effetto piuminodi Geolier

Nella seconda serata di Sanremo 2024 si sono esibiti solo 15 Big ma sono stati tutti accompagnati dagli altri concorrenti in gara. Geolier, ad esempio, è stato annunciato da Fiorella Mannoia e ha sorpreso tutti con un insolito stile glamour. Ha detto addio alle tute del Napoli e agli abiti da rapper, ora punta sul total black e non rinuncia ai dettagli scintillanti (come fatto nella prima puntata col completo glitter di Dsquared2). Oggi ha scelto un look custom di Les Hommes con pantaloni classici e gilet a effetto piumino con doppia zip, cappuccio e paillettes in tinta sul davanti.

Geolier in Les Hommes

Geolier mostra i tatuaggi al Festival

A rendere il look di Geolier ancora più originale è stata la t-shirt a maniche corte completamente trasparente che gli ha permesso di lasciare i tatuaggi sulle braccia e sul petto in vista. Non ha rinunciato agli occhiali con le lenti fumè e all'acconciatura tirata all'indietro col gel, ormai due "marchi di fabbrica" del suo stile sanremese. Il rapper napoletano è uno degli artisti più anticonvenzionali di questa edizione di Sanremo: per lui niente camicie e completi su misura, preferisce un'eleganza decisamente più contemporanea.

Il look della seconda serata