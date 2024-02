Fred De Palma a Sanremo 2024: la carriera e le canzoni del cantante in gara Fred De Palma, nome d’arte di Federico Pavara, è un autore piemontese di 35 anni, che partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo 2024 con Il cielo non ci vuole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Fred De Palma, foto di Comunicato Stampa

Fred De Palma, nome d'arte di Federico Palana, è un cantante piemoentese nato a Ceva, in provincia di Cuneo, il 3 novembre 1989. L'autore, parteciperà per la prima volta al prossimo Festival di Sanremo 2024 con il brano Il cielo non ci vuole. Tra i momenti più importanti della sua carriera, ci sono le collaborazioni con l'artista spagnola Ana Mena, con cui ha pubblicato Una volta ancora, D'estate non vale e Melodia Criminal. Ma andiamo a scoprire chi è Fred De Palma.

La carriera di Fred De Palma: gli esordi e l'inizio da solista

Dopo essersi mostrato tra i freestyler più forti in Italia tra il 2007 e il 2010, Fred De Palma, insieme a Dirty C forma il gruppo Royal Rhymes, titolo del primo disco del duo, a cui seguirà l'Ep God Save The Royal. La svolta arriva nel 2012, quando dopo lo scioglimento del duo, firma per Roccia Music di Marracash, ma non prima di aver pubblicato il suo primo album da solista F.D.P. Partecipa al primo ep di Roccia Music nel singolo Lettera al successo, che diventerà anche il titolo del suo secondo disco, uscito nel giugno 2014. Arriveranno nei successivi tre anni, Boyfred e Hangover, che segneranno anche la pausa dalla scena rap, incominciando a flirtale con i suoni latini, anche grazie alle produzioni di Takagi e Ketra.

Le canzoni di Fred De Palma e le collaborazioni con Ana Mena

Il grande successo, svolta della sua carriera, arriva nel giugno 2018 quando pubblica la sua prima canzone con Ana Mena, dando vita a una delle coppie estive più ascoltate dell'ultimo quinquennio. Si comincia con D'Estate non vale, e nel 2019 arriva Una volta ancora. Rappresenterà il brano più ascoltato dell'estate, in grado di esser certificato 7 volte disco di platino in Italia e 5 in Spagna. La canzone vede anche la collaborazione dell'autrice Federica Abbate. Una volta ancora verrà inserito nell'album del 2o19 Uebe, che anticipa invece, nel 2021 l'uscita di Unico, che rappresenta il primo disco interamente reggaeton del cantante. Una scelta di vita, raccontata anche in un'intervista a Fanpage.it: "Il motivo principale per cui ho iniziato a fare reggaeton è stata la ricerca di nuovi stimoli. Io nel rap ho fatto qualsiasi cosa, dal freestyle agli extrabeat e i singoli, fino al cantautorato hip hop. Sono arrivato al punto di poter continuare su quella strada anche senza grande difficoltà, vista la fanbase molto importante che mi ero costruito. Però tutto ciò non mi rispecchiava più e questa cosa l'ho sentita di più quando ho cominciato ad ascoltare il reggaeton, a scoprirne la cultura". Avranno un'altra collaborazione, nell'estate 2023, con Melodia Criminal, che ha raccolto su Spotify quasi 12 milioni di stream.

Fred De Palma è fidanzato con Jori Delli

Lo scorso 22 agosto, sul profilo Instagram di Fred De Palma, sono comparse le foto che lo ritraggono con l'attuale fidanzata Jori Delli. Si tratta di una modella e influencer di origini albanesi, ma nata a Mestre e cresciuta a Quarto d'Altino. Da anni, è uno dei volti di SportItalia, dove si occupava di un programma sul calciomercato.

Fred De Palma in gara al Festival con Il cielo non ci vuole

Fred De Palma salirà, da esordiente, sul palco di Sanremo 2024 con il brano Il cielo non ci vuole, a cui hanno lavorato come autori J. Ettorre e J. Boverod. L'autore piemontese ha deciso di descrivere così il brano nell'intervista su RaiNews: "La canzone è un mix di emozioni e racconta la nostalgia di stare ancora assieme e non era nata per Sanremo".