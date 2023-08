Fred De Palma ufficializza la relazione con la fidanzata Jori Delli, chi è la modella e influencer Fred De Palma è fidanzato con Jori Delli, ex volto di SportItalia, modella e influencer di origini albanesi.

A cura di Daniela Seclì

Fred De Palma e Jori Delli hanno ufficializzato la loro relazione con una serie di foto romantiche pubblicate sui social. Le indiscrezioni su un loro legame amoroso si rincorrevano da tempo e oggi è arrivata l'ufficialità con un post congiunto. Il cantante e la modella sono una coppia.

Fred De Palma è fidanzato con Jori Delli

Già lo scorso 13 agosto, il cantante aveva pubblicato una foto in compagnia della sua fidanzata, ma si era premurato che fosse ritratta solo di spalle e aveva evitato accuratamente di taggarla. Ma in queste ore, ha deciso di ufficializzare la relazione. Fred De Palma e Jori Delli hanno pubblicato su Instagram quattro foto nelle quali prima si guardano negli occhi, poi si scambiano un bacio. Infine, il cantante abbraccia la sua fidanzata. Al netto dell'emoticon di un cuoricino, i due non hanno ritenuto opportuno aggiungere altro alle foto, il cui messaggio era già forte e chiaro. Nel momento in cui scriviamo, il post ha raccolto 116 mila like e oltre 700 commenti.

Chi è Jori Delli

Classe 1995, Jori Delli è una modella e influencer. È di origini albanesi, ma è nata a Mestre ed è cresciuta a Quarto d'Altino. Poi si è trasferita a Torino dove ha frequentato la Facoltà di Ingegneria Gestionale presso il Politecnico. Jori Delli è stata tra i volti di SportItalia, dove si occupava di un programma sul calciomercato. Prima della relazione con Fred De Palma, era finita sotto i riflettori per la storia d'amore con il calciatore Simone Camolese, figlio di Giancarlo Camolese, che tra le altre squadre ha allenato anche il Torino e il Vicenza. Jori Delli ha un profilo Instagram: joridelli, dove è seguita da 531mila utenti. L'influencer e modella ha anche un profilo su TikTok dove è seguita da 324 mila utenti e sul quale aveva ufficializzato la relazione con Fred De Palma già tre giorni fa con un video in cui si scambiavano un bacio.