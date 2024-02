Mahmood a Sanremo 2024: “Sono più forte e maturo. Tuta Gold un viaggio tra passato e presente” Mahmood è uno dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Il cantante torna per la terza volta sul palco dell’Ariston dopo la vittoria nel 2019 con Soldi e quella nel 2022 con Brividi, in coppia con Blanco. Intervistato da Fanpage.it, direttamente a Sanremo, ha parlato del suo brano Tuta Gold. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Mahmood è uno dei 30 Big in gara al Festival di Sanremo 2024. Il cantante torna per la terza volta sul palco dell'Ariston dopo la vittoria nel 2019 con Soldi e quella nel 2022 con Brividi, in coppia con Blanco. Il suo brano, quest'anno, si intitola Tuta Gold. Intervistato da Fanpage.it, direttamente a Sanremo, dal suo letto-track, l'artista ha raccontato il significato del suo brano e parlato del suo percorso artistico.

Mahmood a Sanremo per la terza volta

Anche se è per la terza volta che torna al Festival, Mahmood sente ancora la tensione prima di salire sul palco: "Sanremo non è mai casa. C'è sempre quell'ansia prima di salire sul palco. Se ci torni più volte, sembra che fai più esperienza, ma in realtà non è così. È sempre come la prima volta, non c'è mai un momento dove stai tranquillo".

L'artista racconta le sue impressioni chiacchierando con Fanpage.it direttamente dal suo track-letto, una location in onore del suo prossimo album, Nel Letto degli altri, che uscirà il prossimo 16 febbraio e di cui il singolo che ha portato in gara fa parte. "In questi due anni e mezzo sono maturato emotivamente. Sono molto felice perché la stanno ascoltando in tantissimi, non me lo aspettavo sinceramente. Sono sempre un pò incredulo quando decido di partecipare a Sanremo, non so mai cosa aspettarmi e sono super contento", ha poi aggiunto a proposito del suo brano e della kermesse.

Mahmood parla del suo brano Tuta Gold

Mahmood porta il brano Tuta Gold sul palco dell'Ariston, che rappresenta per lui una sorta di viaggio tra passato e presente, che l'ha reso la persona che è oggi, più forte rispetto al passato:

Credo che Tuta Gold sia il modo migliore per introdurre il mio prossimo album. Racconta come mi sono fortificato negli anni, è un pò un viaggio tra presente e passato, perché ho scritto questo pezzo quando ero a un rave questa estate, con dei miei amici fuori da una tenda, fumando. Nel ritornello torno a parlare di una relazione avuta nell'adolescenza, di quanto ballavo appunto sui palazzi nella zona nord, poi successivamente racconto i momenti felici che mi sono capitati. La chiusura è positiva, perché grazia a tutte le cose che ho vissuto sono diventato chi sono oggi. Ho creato la mia Tuta Gold.

Durante la serata delle cover, ha scelto di esibirsi con i Tenores di Bitti, gruppo canoro sardo, sulle note di Come è profondo il mare di Lucio Dalla e Francesco De Gregori. "È uno dei miei brani preferiti di sempre, che credo abbia un messaggio universale. La scelta di cantarla con loro è perché rappresentano un pò la mia terra d'origine", ha detto a riguardo.