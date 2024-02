Chi è Jack Savoretti, il cantautore anglo-italiano a Sanremo 2024 con Diodato Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, noto come Jack Savoretti, accompagnerà Diodato sul palco di Sanremo 2024, durante la serata cover: insieme canteranno Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De Andrè. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Jack Savoretti, Sanremo 2024

Giovanni Edgar Charles Galletto Savoretti, noto come Jack Savoretti, è un cantante nato a Londra nel 1983, ma con la cittadinanza italiana di suo padre, Guido, mediatore marittimo. Sarà uno dei protagonisti nella quarta serata di Sanremo 2024, quella delle cover, in cui salirà sul palco con Diodato, concorrente in gara, per rendere omaggio a Fabrizio De André: infatti i due si esibiranno con Amore che vieni, amore che vai. Negli anni, Savoretti ha collaborato con Bob Dylan, Kylie Minogue, Mika, Nile Rogers, James Blunt, Shania Twain, Elisa e gli Ex-Otago.

Chi è Jack Savoretti, cantautore di origini italiane

La carriera e le canzoni di Jack Savoretti

Jack Savoretti ha una proficua carriera musicale, che l'hanno portato dal 2007 al 2021 a pubblicare sette album e collaborare con alcuni dei più grandi artisti internazionali: da Bob Dylan a Mika, passando per James Blunt ed Elisa. Tra il 2019 e il 2021 ha pubblicato i suoi ultimi due album, Singing To Strangers ed Europiana, che hanno raggiunto anche la testa della classifica dei dischi più venduti nel Regno Unito, con successi come Who's Hurting Who, in collaborazione con Nile Rodgers, e Love is on the Line, oltre i sei milioni di ascolti su Spotify.

Jack Savoretti con Diodato a Sanremo 2024: l'omaggio a De Andrè

Jack Savoretti non è nuovo al Festival di Sanremo, dopo essersi esibito per la prima volta nel 2014 a Casa Sanremo, ma anche dopo aver partecipato nella quarta serata di Sanremo 2019 con gli Ex-Otago. In quell'occasione, la band ligure scelse Jack Savoretti per reinterpretare il loro pezzo sanremese Solo una canzone. 5 anni dopo, Diodato ha scelto Savoretti per farsi accompagnare in un grande pezzo della discografia di De Andrè: Amore che vieni, amore che vai, brano del 1966 del cantante ligure.